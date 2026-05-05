Новини
Технологии »
Как жегата и задръстванията се превръщат в екзекутор за двигателя

Как жегата и задръстванията се превръщат в екзекутор за двигателя

5 Май, 2026 10:16 780 2

  • двигател-
  • жега-
  • задръствания-
  • съвети

Професионални трикове за спасение на автомобила от прегряване, когато асфалтът под гумите е горещ

Как жегата и задръстванията се превръщат в екзекутор за двигателя - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Лятната жега и безкрайните градски задръствания са тихата отрова, която бавно изцежда живота от вашия автомобил. Докато нервно поглеждате часовника в поредната „тапа“, под капака се разиграва истинска термична драма. Специалисти в бранша предупреждават, че именно пълзенето с ниска скорост под палещото слънце е моментът на най-чудовищно натоварване за мотора. Причината е прозаична, но често фатална: липсата на насрещен въздушен поток, който при нормално движение „измива“ излишната топлина от радиаторите.

В този капан всички системи работят на предела си – климатикът се бори с напеченото купе, вентилаторите въртят до припадък, а агрегатът генерира огромна енергия без капка естествено охлаждане. Ако охладителната верига има и най-малката слабост, прегряването е въпрос на минути. Първите симптоми, за които всеки шофьор трябва да бъде нащрек, са нестабилни обороти на празен ход, внезапна мудност при потегляне или подозрително шумната и непрестанна работа на перката. Видите ли, че стрелката на термометъра наближава червената зона – време е за „интензивна терапия“.

Първата помощ в такава ситуация звучи парадоксално, но е изключително ефикасна

Веднага изключете климатика и, колкото и да е неприятно в жегата, пуснете парното на максимална степен. Този трик действа като допълнителен външен радиатор, който механично изтегля част от горещината далеч от сърцето на колата. Ако обаче градусите продължат да пълзят нагоре, няма място за геройство – отбийте веднага и загасете двигателя. И едно голямо „Внимание!“: в никакъв случай не отваряйте капачката на разширителния съд, докато системата ври, защото под налягане горещата течност може да причини тежки изгаряния за части от секундата.

За да не се превърне лятното пътуване в скъп и черен спомен от сервиза, превенцията е закон. Преди големите горещини е критично да се огледа радиаторът за натрупан прах, насекоми и пухчета, които действат като одеяло. Проверката на термостата и нивото на антифриза също не са за подценяване. Така, малко грижа навреме спестява много главоболия и изпразнени портфейли по-късно. Помнете, че чистите пити на радиатора и изправните температурни сензори са най-добрата ви застраховка срещу топлинен удар на асфалта.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    4 1 Отговор
    Когато двигателят и охладителната му уредба са проектирани правилно, никаква жега и задръствания не могат да го изплашат.
    Но за целта той трябва да проектиран от ИНЖЕНЕРИ, а не от мениджъри и счетоводители.
    Когато е проектиран от горните две категории, тогава двигателят се чупи дори когато не работи.

    10:39 05.05.2026

  • 2 ИВАН

    0 0 Отговор
    Така е, проектират ги да се счупят и да си купиш нова кола ... все пак, за 20 годишните коли, както и да са проектирани за толкова години все някаква мръсотия се е събрала и старите коли си искат грижите.

    11:08 05.05.2026