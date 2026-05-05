Как жегата и задръстванията се превръщат в екзекутор за двигателя

Лятната жега и безкрайните градски задръствания са тихата отрова, която бавно изцежда живота от вашия автомобил. Докато нервно поглеждате часовника в поредната „тапа“, под капака се разиграва истинска термична драма. Специалисти в бранша предупреждават, че именно пълзенето с ниска скорост под палещото слънце е моментът на най-чудовищно натоварване за мотора. Причината е прозаична, но често фатална: липсата на насрещен въздушен поток, който при нормално движение „измива“ излишната топлина от радиаторите.

В този капан всички системи работят на предела си – климатикът се бори с напеченото купе, вентилаторите въртят до припадък, а агрегатът генерира огромна енергия без капка естествено охлаждане. Ако охладителната верига има и най-малката слабост, прегряването е въпрос на минути. Първите симптоми, за които всеки шофьор трябва да бъде нащрек, са нестабилни обороти на празен ход, внезапна мудност при потегляне или подозрително шумната и непрестанна работа на перката. Видите ли, че стрелката на термометъра наближава червената зона – време е за „интензивна терапия“.

Първата помощ в такава ситуация звучи парадоксално, но е изключително ефикасна

Веднага изключете климатика и, колкото и да е неприятно в жегата, пуснете парното на максимална степен. Този трик действа като допълнителен външен радиатор, който механично изтегля част от горещината далеч от сърцето на колата. Ако обаче градусите продължат да пълзят нагоре, няма място за геройство – отбийте веднага и загасете двигателя. И едно голямо „Внимание!“: в никакъв случай не отваряйте капачката на разширителния съд, докато системата ври, защото под налягане горещата течност може да причини тежки изгаряния за части от секундата.

За да не се превърне лятното пътуване в скъп и черен спомен от сервиза, превенцията е закон. Преди големите горещини е критично да се огледа радиаторът за натрупан прах, насекоми и пухчета, които действат като одеяло. Проверката на термостата и нивото на антифриза също не са за подценяване. Така, малко грижа навреме спестява много главоболия и изпразнени портфейли по-късно. Помнете, че чистите пити на радиатора и изправните температурни сензори са най-добрата ви застраховка срещу топлинен удар на асфалта.