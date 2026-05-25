Тина Търнър пише ужасяващо послание два месеца преди смъртта си

Рокендрол звездата Тина Търнър, която напусна този свят на 83-годишна възраст, споделя мрачен пост в Инстаграм, в който разказва за бъбречната си недостатъчност. Това се случва два месеца преди смъртта ѝ, пише woman.bg.



Рок легендата говори открито за здравословните си проблеми на Международния световен ден на бъбреците на 9 март, като разкрива, че се е изложила на "сериозна опасност", като не е взела насериозно диагнозата си „хипертония“ през 1978 г.

„Бъбреците ми са жертва на това, че не осъзнах, че високото ми кръвно налягане е трябвало да бъде лекувано с конвенционална медицина“ , пише Търнър.

"Изложих се на голяма опасност, като отказах да се сблъскам с реалността, че се нуждая от ежедневна, доживотна терапия с лекарства“.



Изпълнителката на What's Love Got to Do With It почина 24 май 2023 г. в дома си в Швейцария след неуточнено заболяване. Все още не е ясно дали бъбреците ѝ са допринесли пряко за смъртта ѝ.

Пост на Търнър от март 2023 дава повече яснота за последните ѝ дни, като добавя: "Твърде дълго вярвах, че тялото ми е недосегаем и неразрушим бастион".



В поразяващо интервю за "Гардиън" от април 2023 г. Тина разкрива как иска да бъде запомнена и добавя, че не се страхува от смъртта.



"Как бихте искали да бъдете запомнена?" - пита "Гардиън".



"Като кралицата на рокендрола. Като жената, която показа на другите жени, че е нормално да се стремят към успех при свои собствени условия“.



Запитана какво я плаши от остаряването, тя отговори: "Нищо. Това е пълното приключение на живота и аз прегръщам и приемам всеки ден с това, което ми носи“.



Няколко високопоставени личности и знаменитости побързаха да почетат Търнър в социалните мрежи, докато публикуваха нейни снимки.



Бившият президент Обама отдаде почит на покойната хитова певица, като я нарече "неудържимата".



Той публикува снимка на Търнър, разголена в сребристо-искряща рокля с черна дантелена украса.

"Тина Търнър беше силна и неудържима. Тя беше самата себе си - говореше и пееше своята истина в радост и болка, в триумф и трагедия", написа Обама.



"Днес ние се присъединяваме към феновете по целия свят, за да почетем кралицата на рокендрола и звездата, чиято светлина никога няма да угасне".



Родената в Тенеси певица беше запомнена с наелектризиращите си изпълнения, но при последната си публична поява тя изглеждаше слаба и се нуждаеше от помощ, за да се придвижва.



Всъщност Тина Търнър бе видяна за последен път на публично място през ноември 2019 г., когато присъстваше на бродуейската премиера на мюзикъла за живота си. Там тя вече се нуждае помощ при изправяне.



На повечето снимки от събитието е заснета седнала, а при преминаването по червения килим ѝ помагат съпругът ѝ Ервин Бах и Опра Уинфри.



Заради нелекуваното си високо кръвно, през 2009 г. Търнър претърпява инсулт.



През 2013 г. получава втори мозъчен удар - само три седмици след като се жени за партньора си от почти 30 години, германския музикален продуцент Ервин Бах.

Три години по-късно, през 2016 г., тя е диагностицирана с рак на дебелото черво. Лекарите отстраняват част от червата ѝ, но проблемите ѝ с бъбреците се влошават. Певицата страда от неприятни странични ефекти от лечението на хипертонията и спира да приема лекарствата си, като вместо това опитва хомеопатична медицина. Резултатите довеждат до бъбречна недостатъчност и в крайна сметка принуждават съпруга ѝ Бах да дари бъбрека си, за да спаси живота ѝ.



Операцията е извършена през април 2017 г. и до голяма степен е успешна, въпреки че Търнър все още изпитва леки симптоми, които включват гадене и замайване, според нейно интервю за Европейския алианс за бъбречно здраве. Месеците след трансплантацията са белязани от безкрайни възходи и падения - казва тя.



"От време на време тялото ми се опитваше да отхвърли донорския бъбрек, както често се случва след трансплантация. Често това налагаше хоспитализации. Чувствах се гадно и замаяно, забравях неща и много се страхувах. Получавам многобройни рецепти и много внимавам да изпълнявам стриктно предписанията на лекарите. Защото знам, че мога да се доверя на тях и на техните терапии“.



В мемоарната си книга "Моята любовна история" от 2018 г. тя разказва за ужаса от инсулта.

„Тогава открих, че не мога да стоя на краката си“ - разкрива тя.



"Беше ми твърде неудобно да повикам помощ. Нямах сили да се изправя. Ужасена, се повлякох към един диван, като през цялото време си мислех, че не мога да си представя Тина Търнър парализирана. Съмнявах се, че някога отново ще мога да нося високи токчета, камо ли да танцувам на тях“.



Една от последните публични снимки на Търнър се случи през март 2021 г., когато тя беше заснета в социалните мрежи да гледа премиерата на документалния си филм за HBO.



"Остават само 5 дни! Тази събота ще излезе документалният филм "Тина" - написа тя.



„Толкова съм развълнувана да споделя този филм с вас - като видях сцените от концертите, преживях отново някои от най-гордите моменти в живота си. Просто трябваше да пея заедно с тях и да танцувам из хола си!"



Седем месеца по-късно светът вижда на живо за последен път певицата, когато тя влиза в Залата на славата на рокендрола.



Търнър не пътува до Кливланд, Охайо, за церемонията, но записва видео.



„Ако на 81 години все още ми дават награди, значи трябва да съм направила нещо правилно“ - каза Търнър чрез предварително записано видеопослание, излъчено на 30 октомври 2021 г.



На следващия ден, 31 октомври, тя публикува снимка, на която получава наградата.



"Както със сигурност можете да разберете от лъчезарната ми усмивка: развълнувана съм, че вече официално съм приета в Залата на славата на рокендрола като солов изпълнител", пише тя под снимката.



"Благодарна съм на толкова много любими хора, които повярваха в мен и ме подкрепиха по пътя ми дотук - особено на вас, моите фенове.“