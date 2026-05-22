Разработиха батерия за електромобил, която се зарежда за 3 минути

Хроничният проблем при притежаването на електромобили отдавна се състои в чакането на зарядните станции, което принуждава шофьорите да стоят на място, докато автомобилите с двигатели с вътрешно горене се зареждат за минути. Този проблем при зареждането остава основната пречка, която възпрепятства масовите купувачи да се откажат от изкопаемите горива. Въпреки това, революционна технологична промяна, възникваща в азиатските лаборатории, обещава да пренапише изцяло правилата на инфраструктурата за електромобили, приближавайки сектора към бъдеще, в което зареждането на батерията отнема не повече време от пълненето на стандартен резервоар за гориво.

Инженерите от Китайската академия на науките разбиха предишните граници на производителността, като представиха прототип на твърдотелна литиево-метална клетка, способна да завърши пълен цикъл на зареждане и разреждане само за три минути. Отвъд тази невероятно бърза способност за зареждане, истинският инженерен триумф се крие в ефективността. Изследователският екип успешно постигна енергийна плътност от 451,5 Wh/kg, което ефективно удвоява базовото ниво от около 200 Wh/kg на настоящите литиево-железни фосфатни (LFP) клетки, които са стандарт в индустрията. Този огромен скок в плътността предлага на автомобилния свят комбинация, която е значително удължен пробег по магистрала, без да се добавя нито грам мъртво тегло към шасито на автомобила.

Химията, на която се основава технологията, решава известен проблем с издръжливостта, който от години пречи на развитието на твърдотелните батерии. Дизайнът използва полимер-електролит от поливинилиденфлуорид (PVDF) за пренос на ток, материал, който традиционно е склонен към бързо разграждане при високите напрежения, необходими за бързото зареждане. За да разрешат този проблем, учените въвеждат временен разтворител по време на производствения процес, който свързва и предпазва стабилизиращите елементи в полимерната структура, като ефективно изолира системата от нестабилни странични реакции. Издръжливостта на тази конфигурация в реални условия е много обещаваща, като лабораторните тестове потвърждават, че клетката запазва 81,9% от първоначалния си капацитет след 700 последователни цикъла на бързо зареждане при високи натоварвания.

От решаващо значение е, че тази експериментална химия не прави компромис с безопасността на превозното средство. Когато изследователите подлагат голяма версия на новата батерия на брутален тест за проникване с пирон, твърдотелната архитектура остава напълно стабилна, без никакви признаци на термично изтичане, пожар или експлозия.

Докато лабораторните пробиви често зациклят, преди да достигнат поточните линии, по-широката верига за доставки вече агресивно използва твърдотелната технология за търговско внедряване. Тежести в сектора като Ganfeng Lithium вече са валидирали твърдотелна клетка с 400 Wh/kg чрез 1100 взискателни тестови цикъла, докато гъвкави стартъпи като Pure Lithium бързо са разширили пожароустойчива твърдотелна сглобяваща линия до годишен капацитет от 500 MWh.