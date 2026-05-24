Близо 50 чуждестранни журналисти пристигнаха на мястото на нападението срещу колежа в Старобелск

24 Май, 2026 13:25 2 789 52

При нападението загинаха 21 души

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Група чуждестранни журналисти пристигна на мястото на нападението срещу педагогическия колеж в Старобилск, съобщава кореспондент на ТАСС.

Чуждестранни журналисти пристигнаха на мястото на трагедията, станала в резултат на нападението на украинските въоръжени сили срещу колежа в Старобилск, съобщава кореспондент на ТАСС. По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова съобщи, че над 50 журналисти от 19 държави – Австрия, Бразилия, Великобритания, Унгария, Венецуела, Германия, Гърция, Испания, Италия, Катар, Китай, Куба, Ливан, ОАЕ, Пакистан, САЩ, Турция, Финландия и Франция – се отправят към мястото на терористичната атака, извършена от украинските въоръжени сили. Захарова припомни, че Токио е забранил на своите журналисти да участват в пътуването. Би Би Си официално отказа участие. „CNN е на почивка“, заяви тя.

В нощта на 22 май украинските въоръжени сили използваха дрон, за да атакуват учебния корпус и общежитието на Старобилския професионален колеж към Луганския педагогически университет в ЛНР. По време на атаката вътре са се намирали 86 деца на възраст от 14 до 18 години. Двадесет и един души са загинали, а 42 са ранени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    36 9 Отговор
    А троловете смахнати наФскти ще ходят ли там?

    13:28 24.05.2026

  • 2 Справедлив

    67 14 Отговор
    Зеля на трибунал, после в Сибир.

    Коментиран от #20

    13:28 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хитро

    46 10 Отговор
    Правилен ход на руснаците. Истинските разрушения и човешки жертви са най-мощното оръжие на журналистите.

    13:30 24.05.2026

  • 5 Без коментар

    60 8 Отговор
    Такива новини нашата славна БНТ не показва. Драго Чая, Любенов, Воденчаров, все славни юнаци са се събрали там..

    Коментиран от #6, #32

    13:30 24.05.2026

  • 6 Хахахахаха

    52 6 Отговор

    До коментар #5 от "Без коментар":

    Бтв бяха сложили статия в сайта за тежкото положение на украинците в Купянск и след 2 часа я бяха махнали, смятай за какви платени драскапи става въпрос

    Коментиран от #12

    13:31 24.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мерцата

    33 5 Отговор
    Ние помогнахме това да се случи. Това трябва да се отбележи и подчертае.

    13:32 24.05.2026

  • 9 ФАКТ

    18 45 Отговор
    Путин - най-гоюемия 0 ли г0 френ в цялата вселена.

    Коментиран от #48

    13:32 24.05.2026

  • 10 Как така?

    50 7 Отговор
    От "правилните западни медии" няма да отиде никой. Те предварително 2 дни преди удара знаеха, че това е руска провокация. Жалко за избитите деца. Нека бог помогне извършителите и най-вече поръчителите и съучастниците да си получат заслуженото на ада. Това стана ш с активното участие на Михайлова, другата подлога Запрянов и цялото временно правителство на ПП ДБ. Те изпратиха скоро 28 милиона наши пари ,да убиват деца.

    13:34 24.05.2026

  • 11 Тоналд Дръмп

    32 7 Отговор
    Зелето има още да учи от мен. 160 деца в иранското училище са на моята сметка.

    13:34 24.05.2026

  • 12 Ами

    9 16 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахахаха":

    Сигурно са им звъннали от някоя хижа като Петрохан..

    13:37 24.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъперкът

    28 5 Отговор
    Обора води първенството по масови разрушения и убийства. Да не забравяме, че са ментори на Зеля.

    13:37 24.05.2026

  • 15 Не не не

    23 6 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":

    Там няма украинска територия, всичко е Русия.

    13:40 24.05.2026

  • 16 Мир на душите им

    14 7 Отговор
    И братоубийствената война продължава, като жертвите са невинни хора, а не тези, които я запалиха и продължават да я водят! Докато се позволява на Путин, Зеленски, и останалите военолюбци да убиват собствените си народи, всеки ден ще сме свидетели на тези ужаси!Бог да пази България, че и тук има достатъчно откачалки!

    13:42 24.05.2026

  • 17 БиТиВиту и Нова

    30 2 Отговор
    Ние няма да идем. Господарите не дават.

    13:44 24.05.2026

  • 18 Закривай

    28 3 Отговор
    БНТ. Отнемай лиценза на бТВ и Нова и закривай. Спестените средства - за българите

    Коментиран от #44

    13:44 24.05.2026

  • 19 Украйна- нашето спасение

    8 30 Отговор
    Нова масирана руска атака тази нощ с над 600 ударни дрона и 90 ракети. Бiла церква, град с 200 хиляди жители на около 90 км на юг от Киев, където в Билоцерковска специализирана гимназия № 1 има специализиран езиков кабинет и се изучава български език, е ударен с Орешник. Може и да са планирали отбелязване на 24 май, но не би.
    Да гори в ада кръвожадният кремълски сатрап 😡

    Коментиран от #35

    13:48 24.05.2026

  • 20 катран

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Справедлив":

    първо в Сибир..в уранови мини с целия си антураж...нали искаше да има укропия атомна бомба, сега е момента да го гепи с шепи..

    13:49 24.05.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    6 18 Отговор
    И кво от тва ??? В БГ от катастрофи умират и осакатяват стотици деца всяка година!!Ама не виждам плач и сополи от пиждинистите и копейте !Те жалят Руските за тях България не е родина !!Ватенките сриват цели блокове ама не го отчитате родни пиждински подлоги !!

    13:49 24.05.2026

  • 22 Форсирана копейка

    9 19 Отговор
    Да позная ли? "Журналистите" са от рода на Явор Дачков, Карбовски и Кардамски. Хехехе

    Коментиран от #25

    13:50 24.05.2026

  • 23 Режи и фърляй

    24 7 Отговор
    Брюкселските пудели начело с Урсито и Каето са отговорни за 21 млади живота в педагогическия университет. Лично те и тяхните марионетки подаряват милиарди за разрушения е убийства. Закривай.

    Коментиран от #31, #41

    13:51 24.05.2026

  • 24 ФАКТ

    5 15 Отговор
    навсякъде в Крим има километрични опашки за бензин заради простотията на най-големия 9 ли гфрен във Вселената ВВП.

    13:53 24.05.2026

  • 25 Бай той Толстой

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Форсирана копейка":

    И на майка ти приличат малко .

    13:54 24.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    7 20 Отговор
    "Чуждестранни",повечето журналя са от Мозамбик,Буркина Фасо и от Мианмар....?! 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:54 24.05.2026

  • 28 стоян георгиев

    14 7 Отговор
    Нека всички видят позора на бандеровските фашисти, терористичната им природа и компкси!

    Пропагандата на киефските фашисти вече не върви!

    13:56 24.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин

    8 4 Отговор
    Тази терористична операция е на ЦРУ Мосад МИ6,и Путин незабавно трябва изсипе няколко ядрени бомби над Лондон и Тел авив

    13:56 24.05.2026

  • 31 ПЪЛНИ Глупости

    5 10 Отговор

    До коментар #23 от "Режи и фърляй":

    А за Българските деца дето на година 25-30 деца загиват при катастрофи ,мълчиш като биен газ !Щото ви плащат да плачете на руските гробища ,ама ако водиш някой на улицата паднал ще го подминеш !!!!!

    13:57 24.05.2026

  • 32 мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без коментар":

    Тримката са добра компания - минали са под дъгата, т.е. истински европейци. Съвременните европейци не се занимават с дребнотемие, те са над нещата.

    14:06 24.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 факуса

    12 0 Отговор
    а нашият грозният разследващ мисирек ще ходи ли или вече са му написали какво е раследвал

    14:09 24.05.2026

  • 35 Кравария убер алес

    12 7 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна- нашето спасение":

    Бастун, зеленчука забрани всички езици различни от украинския, включително и българския.

    Коментиран от #38

    14:11 24.05.2026

  • 36 хит

    3 10 Отговор
    Каквото и да се е случило там, при всички положения виновна е Русия и ТЯ трябва да се извини на света за безобразията си. И ТЯ трябва да плати за злините си.

    Коментиран от #51

    14:17 24.05.2026

  • 37 мис ирка

    0 0 Отговор
    богданска 🐒💩💩💩💩💩💩

    14:17 24.05.2026

  • 38 ПЪЛНИ Глупости

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Кравария убер алес":

    .Аз не разбирам мaлoyMEH Ли си всичко се проверява за 10 секунди !Ма копеите-пиждински верно сте пpocTи на джaпaHка ....Твърдението, че Володимир Зеленски е забранил всички езици, различни от украинския, включително и българския, е напълно невярно.!!В Украйна няма закон, който да забранява използването или изучаването на българския език. Това е широко разпространена дезинформация, която многократно е опровергавана от официални източници и независими организации за проверка на фактите !Единствената реална забрана на българския език на територията на Украйна беше наложена в окупираните от Русия региони (като Запорожка област, където има големи български общности). След окупацията руските власти официално спряха изучаването на български език в местните училища и затвориха българските неделни училища и културни центрове

    Коментиран от #43

    14:18 24.05.2026

  • 39 маке

    5 2 Отговор
    И после жалете хох...те

    14:18 24.05.2026

  • 40 Не лъжете в статията

    4 9 Отговор
    Дори Руснаците признаха, че загиналите са родени между 2003 и 2008 година има обявен списък за загиналите и са между 18 и 23 години и пълнолетни са и били курсанти, но не казват разбира се какво са учили. Защото мисля, че е ясно на всички - да убиват украинци. Обаче този път украинците ги изпревариха.

    14:21 24.05.2026

  • 41 ГнуZ 200🪆☠️

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Режи и фърляй":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #50

    14:21 24.05.2026

  • 42 А Bg журналята?

    3 2 Отговор
    На манифестация по случай 24 май?

    14:22 24.05.2026

  • 43 Путлеристан 🤮🤮

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Пламъците за рашистите се увеличават и няма да спрат след 3 дня

    14:24 24.05.2026

  • 44 То така,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Закривай":

    или иначе никой не ги гледа.

    14:25 24.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Защо

    3 0 Отговор
    А от България защо никой няма? Слугинска журналистика.

    14:31 24.05.2026

  • 47 Нищожество,

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Оркистан":

    Не мое си толкова вдлъбнат!

    14:32 24.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Малоумник

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "ГнуZ 200🪆☠️":

    Тя,иначе Европа е много застрашена! От нещо си...

    14:34 24.05.2026

  • 51 Лошо

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "хит":

    Изпиления ти мозък не ти позволява да да виждаш истината! Явно са те събирали с лъжица от пода на банята!

    14:38 24.05.2026

  • 52 Z-общността в Русия:

    0 0 Отговор
    Този път запалихме 3 гаража. Как се получи така ? Този въпрос постави руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", също "перла" на Z-общността. В публикацията на канала по темата няма съмнение, че точно там, в Била Церква, е паднал "Орешник". Струва ли си цената на "Орешник" за такъв резултат от използването му. Други руски Z-канали също недоволстват и критикуват снощната атака.

    14:42 24.05.2026

