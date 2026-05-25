Автобус, превозващ 30 чужденци, се преобърна в Нижегородска област

Автобус, превозващ 30 чужденци, е участвал в инцидент в Нижегородска област. Шофьорът е получил леки наранявания, съобщава пресслужбата на регионалното Министерство на вътрешните работи.
„Тридесет чуждестранни граждани са участвали в инцидент на магистрала М12 в Нижегородска област. В резултат на инцидента шофьорът на автобуса е получил леки наранявания, а превозните средства са претърпели механични повреди. Пътниците са невредими и очакват резервен транспорт“, се казва в изявлението.
Инцидентът е станал тази сутрин на километър 563 от магистрала М12 „Восток“. Според предварителна информация, шофьорът на автобуса не е спазил безопасна дистанция от микробуса „Газела“ пред него, сблъсквайки се с него и причинявайки преобръщането му. Автобусът е пътувал за Казан.
На мястото на инцидента работят служители на пътната полиция и представители на Департамента по миграционните въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аууу
12:25 25.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гошо
12:49 25.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Демократ
14:52 25.05.2026