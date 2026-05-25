Автобус, превозващ 30 чужденци, се преобърна в Нижегородска област

Автобус, превозващ 30 чужденци, е участвал в инцидент в Нижегородска област. Шофьорът е получил леки наранявания, съобщава пресслужбата на регионалното Министерство на вътрешните работи.

„Тридесет чуждестранни граждани са участвали в инцидент на магистрала М12 в Нижегородска област. В резултат на инцидента шофьорът на автобуса е получил леки наранявания, а превозните средства са претърпели механични повреди. Пътниците са невредими и очакват резервен транспорт“, се казва в изявлението.

Инцидентът е станал тази сутрин на километър 563 от магистрала М12 „Восток“. Според предварителна информация, шофьорът на автобуса не е спазил безопасна дистанция от микробуса „Газела“ пред него, сблъсквайки се с него и причинявайки преобръщането му. Автобусът е пътувал за Казан.

На мястото на инцидента работят служители на пътната полиция и представители на Департамента по миграционните въпроси.