Автобус, превозващ 30 чужденци, се преобърна в Нижегородска област

25 Май, 2026 12:15 980 7

Шофьорът е получил леки наранявания

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Автобус, превозващ 30 чужденци, е участвал в инцидент в Нижегородска област. Шофьорът е получил леки наранявания, съобщава пресслужбата на регионалното Министерство на вътрешните работи.

„Тридесет чуждестранни граждани са участвали в инцидент на магистрала М12 в Нижегородска област. В резултат на инцидента шофьорът на автобуса е получил леки наранявания, а превозните средства са претърпели механични повреди. Пътниците са невредими и очакват резервен транспорт“, се казва в изявлението.

Инцидентът е станал тази сутрин на километър 563 от магистрала М12 „Восток“. Според предварителна информация, шофьорът на автобуса не е спазил безопасна дистанция от микробуса „Газела“ пред него, сблъсквайки се с него и причинявайки преобръщането му. Автобусът е пътувал за Казан.

На мястото на инцидента работят служители на пътната полиция и представители на Департамента по миграционните въпроси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аууу

    4 0 Отговор
    Чак турски полицай отишъл да помага

    12:25 25.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    9 2 Отговор
    То много страшен инцидент станало бе "Шофьорът е получил леки наранявания Пътниците са невредими и очакват резервен транспорт" Ужас в тая Русия

    12:49 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Демократ

    1 0 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус

    14:52 25.05.2026

