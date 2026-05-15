500-килограмов ходещ робот с място за човек вътре (ВИДЕО)

В търсене на вдъхновение от компютърните игри и научнофантастичните филми, производителите на оборудване понякога стигат дотам, че да представят странни и непопулярни електрически пикапи като Tesla Cybertruck. Китайската компания Unitree също не се страхува да експериментира и наскоро нейният основател демонстрира ходещ робот с кабина, в която се вози човек.

Оборудван с два крака и две ръце, роботът GD01 може да се движи перфектно без човек в кабината. Той може също така да ходи на четири крака, сякаш извива гърба си, докато предните му крайници не го поддържат. В тази позиция ездачът във вградения „гръден кош“ на робота би лежал с лице нагоре на стол.

Кратко видео с участието на основателя на Unitree Robotics, Уанг Синсин, ясно показва, че този своеобразен „аватар“ може да изпълнява различни задачи, изискващи сила и маневреност, които хората естествено не притежават. Демонстрирайки как роботът разрушава бетонна стена с един удар, компанията едновременно подчертава чисто гражданската насоченост на GD01, призовавайки роботът да се използва с цялата дължима предпазливост и отговорност.

С човек в кабината, такъв робот тежи приблизително 500 кг, а цената му, ако бъде пуснат на пазара, ще започва от 650 000 долара. Други спецификации и дати на наличност за робота GD01 не са посочени. По същество Unitree се нуждае от него повече, за да привлече вниманието за своето първично публично предлагане.

Миналата година Unitree стана най-големият доставчик на хуманоидни роботи в света, въпреки че те се предлагаха предимно в Китай. Unitree беше и една от малкото компании в този пазарен сегмент, които се похвалиха с печалба от 88 милиона долара, докато приходите им се увеличиха повече от четири пъти до 251 милиона долара.