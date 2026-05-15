Honor пуска роботизирания си смартфон в серийно производство

Honor превръща амбициозния си проект Robot Phone в реалност, като официално потвърди, че пускането на пазара е планирано за третото тримесечие на 2026-та (юли–септември). Позиционирано като специализиран инструмент за „следващата еволюция в мобилното кино“, устройството бе представено на 79-ия филмов фестивал в Кан, за да покаже как интегрираната роботика може да замести традиционните външни стабилизатори.

Най-забележителната характеристика на Robot Phone е миниатюрната система с 4DoF стабилизатор, която съдържа огромен 200-мегапикселов сензор. Това моторизирано рамо може физически да се изтегля от шасито, да се върти и да проследява обекти автономно, използвайки специален „мултимодален AI мозък“. Освен простата стабилизация, хардуерът поддържа кинематографични режими като AI SpinShot – позволяващ плавни ротационни движения на 90 и 180 градуса – и AI Object Tracking, който имитира прецизността на професионално оборудване като DJI Ronin.

Пускането на Q3 ще отбележи и търговския дебют на партньорството между Honor и ARRI. За първи път на потребителския пазар Robot Phone интегрира основни елементи от ARRI Image Science, внасяйки вековния опит на германската легенда в областта на кинематографичната обработка на цветовете директно в софтуерния поток на смартфона.

Докато устройството беше в центъра на вниманието в Кан, голяма част от стандартния вътрешен хардуер остава в тайна. Въпреки това ранни технически изтичания от MWC 2026 предполагат, че механичното рамо е изработено от високопроизводителни материали с якост 2800 MPa, за да се гарантира издръжливост, и се управлява от микромотор, който е намален със 70%, за да се побере в рамката на телефона. Honor обещава по-подробна техническа спецификация „много скоро“, като се очаква първоначалното пускане на пазара да започне на китайския пазар, преди евентуално глобално разширяване.