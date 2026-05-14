Капаните на „вечните“ коли или за скритите дефекти при немските и японските употребявани автомобили

14 Май, 2026 16:20 2 599 16

За ръждата и окачването се говори често, но съществуват още няколко подмолни проблема

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендите за несломимата надеждност на немското инженерство и японската прецизност са живи у нас още от 80-те години. Но дори тези „железни“ машини, смятани от мнозина за вечни, крият своите тъмни тайни, които могат да превърнат покупката на старо в бездънна яма за пари. И докато за ръждата и окачването се говори често, съществуват няколко подмолни проблема, които убягват дори на опитното око.

Водният капан под предното стъкло

Един от най-подценяваните, но потенциално фатални проблеми е запушването на дренажните отвори. Листа, прах и прословутият тополов пух се превръщат в гъста кал, която блокира каналите за оттичане под чистачките. Резултатът? Водата започва да се трупа и буквално „прелива“ в купето, наводнявайки електронните блокове и инсталацията. Диагностиката на подобни повреди е кошмар, а подмяната на изгорели компютри може да струва колкото половин кола.

Скърцащата опасност в кормилната уредба

Забелязали ли сте хрускащ звук при завъртане на волана с ниска скорост? Това често са лагерите на горните опори на амортисьорите. Те са изложени на постоянна бомбардировка от кал и влага, особено при нашите пътища. Ако игнорирате този „протест“ на метала, лагерът може да блокира напълно, което води до деформация на чашката на опората и в крайна сметка – до скъп и опасен ремонт на цялото предно окачване.

Митът за „вечната“ верига

Много собственици на немски и японски автомобили вярват, че щом моторът е с верига, той не изисква обслужване. Уви, това е огромна заблуда. Нередовната смяна на маслото или използването на евтини консумативи води до разтягане на веригата и износване на обтегачите. Ако чуете „притракване“ при студен старт, времето ви изтича – прескачането само на един зъб е достатъчно, за да се стигне до фатален удар между клапани и бутала.

Спирачният механизъм – жертва на нехайството

Задните спирачни апарати с вграден механизъм за ръчна спирачка са истинско технологично предизвикателство. При тях буталото изпълнява двойна функция, което изисква редовно почистване и смазване на водачите. Ако механизмът не се поддържа, той „заспива“ в задействано положение. Това води до прегряване на дисковете, повишен разход на гориво и внезапно блокиране на колелото в най-неподходящия момент.

Горивната помпа (ГНП) – тихият убиец на динамиката

При бензиновите и дизелови двигатели с директно впръскване, помпата за високо налягане е подложена на огромен стрес. Нестабилната работа под товар или трудното палене често се приписват на лошо гориво или свещи, докато истинският виновник е именно ГНП. Проблемът е, че тя често дефектира постепенно, „тровейки“ работата на целия двигател, преди напълно да се предаде.

Преди да се доверите на репутацията на марката, направете пълна компютърна диагностика и задължителен оглед на подемник. Понякога най-малкият детайл, като запушен дренаж или скъсан маншон, може да бъде разликата между удоволствието от шофирането и финансовото бедствие. Внимавайте, защото дори „железните“ легенди имат своите слаби места!


  • 1 да питам

    14 6 Отговор
    А китайските , има ли ги и кой ще ги купи ?

    16:24 14.05.2026

  • 2 Хохо Бохо

    15 26 Отговор
    Японска вечна няма, гният повече и от опелите. Тея котурници и в пустинята гният. Що ги броите за вечни?

    16:53 14.05.2026

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10 23 Отговор
    Купете си МОСКВИЧИ и ЛАДИ ,МЕЧТАТА НА РОДНИТЕ КОПЕЙКИ най хубавото СЪВЕТСКОТО. Мани тия германски и японски ТРОШЛЯЦИ.

    Коментиран от #4

    16:56 14.05.2026

  • 4 Никси

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ааааа и дума да не става , аз съм се записал за Пепитен Запорожец в Мототехника от ония с кръглите стопове и джобчета на задните калници Турбо Дизел Комби даже може да плува като Амфибия у водата обаче ме предупредиха да ЧАКАМ ЗА ЦВЯТ И АЗ ЧАКАМ !!! ,🤡😃🤣🥵😄.

    17:23 14.05.2026

  • 5 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    16 6 Отговор
    Ние гордите Петроханци тачим само немски кемпери.. много са удобно като си бъркаме по дупките

    18:05 14.05.2026

  • 6 Техник

    19 2 Отговор
    Истинските автомобили не са за всеки, най вече не и за журналисти.

    18:11 14.05.2026

  • 7 мдаааа

    19 2 Отговор
    Другари , моето Ауди Б 4 авант е на 33 години ... Каня ви да направите инспекция , ако намерите една ръждичка , ще ви позлатя ..

    Коментиран от #8

    18:17 14.05.2026

  • 8 лама Кифла

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "мдаааа":

    не може да бъде

    Коментиран от #11

    18:32 14.05.2026

  • 9 Евродебил

    19 2 Отговор
    Някой е споменал ангренажната верига,но никой от тези лайци не се е сетил, че някои модели-милионници на Мерцедес бяха с ангренажни колела.Няма вериги,няма ремъци...Буташ дизел,сменяш масло и дизелови филтри и няма умиране.

    Коментиран от #10

    18:34 14.05.2026

  • 10 Миндич

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "Евродебил":

    И 8ст беше литър нафта,а 4 стотинки бе нафтата за отопление,като някой приятел на фадрома,генератор или трактор шеше да ти напълни резервоара безплатно.Нафтата не я оцветяваха.После лош бил соца....

    18:41 14.05.2026

  • 11 мдаааа

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "лама Кифла":

    Ела и виж .. кифлева

    19:00 14.05.2026

  • 12 Гринго

    3 1 Отговор
    М@ л0умник, като всички козяци, си ми ти.

    19:08 14.05.2026

  • 13 Васил

    9 1 Отговор
    Ооооооооооо то па новите направо са толкова качествени че едвам изкарват и 50к километра. Кола произведена след 2005 година няма да видите с милион километра за това се ядосват производителите че са надеждни и евтини за поддръжка.

    19:24 14.05.2026

  • 14 Читател

    6 1 Отговор
    Моята баба Хонда акорд е 2005 и няма ръжда никъде

    Коментиран от #15

    19:42 14.05.2026

  • 15 Абу Будалиб

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Читател":

    Млада е и непоръбена. Те хората 100годишно вино пият па са доволни ,ти за млада Хонда се кахъриш....

    19:53 14.05.2026

  • 16 Куку Ал Ахмед

    0 2 Отговор
    Японска кола само нова. Скоро след това ръждата е навсякъде. Особено при Хонда

    23:30 14.05.2026