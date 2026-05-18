„Зелено движение“ предлага 50% „данък Тръмп“ върху свръхпечалбите на петролните гиганти

18 Май, 2026 10:51 1 524 28

Един бъдещ данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти може да се използва за компенсиране на домакинства и бизнеси

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, подета от Доналд Тръмп, да бъдат обложени с 50%-тен данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. То е подкрепено от лидерите на българската ѝ партия-членка “Зелено движение” Даниела Божинова и Тома Белев, които преди дни подписаха специална Декларация за такава мярка заедно с други лидери на зелени партии в Европа.

Конфликтът в Персийския залив доведе до глобална криза с доставките и производството на изкопаеми енергийни ресурси, до изчерпване на запасите от горива на държавите, до недоснабденост и съответно значително покачване на цените на петрола и газа. Общият ефект беше тръмпфлация - цялостно повишаване цената на живота.

Трудностите за милиони хора се оказаха златен дъжд за петролните компании. “Шел” отчете ръст на печалбите 24% , а френската “Тотал” - 51% или 5,8 млрд.щ.дол. за първото тримесечие на 2026 г. Допълнителни 37 милиона щ.дол. на ден от началото на конфликта получават Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil и TotalEnergies.

Един бъдещ данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти може да се използва за компенсиране на домакинства и бизнеси. От “Зелено движение” смятат, че част от данъчните постъпления биха могли да финансират нови насърчителни мерки за преход на домакинствата към зелена енергия: инсталиране на фотоволтаични системи, слънчеви колектори или термопомпи.

“Защото кризите с изкопаемите енергийни ресурси, причинена от последните войни, ясно показват нашата уязвимост и зависимост от тези ресурси”, аргументират се от “Зелено движение”, “Изводът е, че трябва да продължим с усилията за редуциране дела на изкопаемите горива в енергетиката, за енергийна трансформация.”


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    43 3 Отговор
    Айде слугите на сорос излязоха да си изработят заплатите!

    Коментиран от #6, #9

    10:54 18.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 0 Отговор
    А нещо за свръхпечалбите на БАНКСТЕРИТЕ 🤔❗

    10:54 18.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    41 0 Отговор
    Безумието на зелените еуглени ще затрие Европа!

    Като видиш вкиснатата мутра на тая зелена лелка какво да очакваш друго?! Тя природата си е казала мнението вече... няма "зелен" дето да не е визуално убитак!

    10:54 18.05.2026

  • 4 Трол

    22 2 Отговор
    Парите трябва да отиват директно по сметката на зелените организации.

    10:54 18.05.2026

  • 5 ООрана държава

    32 1 Отговор
    Нали пак ние ще го платим ма, ще вдигнат още цените и ще повлече всичко

    10:54 18.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    "Зеленото движение" явно ползва цветова препратка към зелените хартийки🤔❗

    10:56 18.05.2026

  • 7 Трябва да има данък "Тръмп"

    26 0 Отговор
    за предлагане на дивотии!

    10:58 18.05.2026

  • 8 Пич

    33 1 Отговор
    Безумни тъпаци, а ги дават за пример !? Направо сме във Фермата на Оруел!!!

    10:59 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 лукоила не го затварят

    11 0 Отговор
    а 90 процента е за европейския пазар . нафтата и продуктите ги вдигнаха 200 процента . сега 50 отгоре нищо не е . замисъла на модерния капитализъм е печалба за да вървят войните , а и някой конкурс за песни с незабранени от сем чужди религии и секти . ямайските секти и вуду ритуали са разбира се интересни и се практикуват от жреци и мъдреци близки до племенните вождове . преди 6 м. една мечка тичаше нощем из владая . в събота уби турист и еко ренджърс бродник на витоша .

    11:05 18.05.2026

  • 11 Анонимен

    11 0 Отговор
    Представям си как ОПЕК ще го платят.

    11:07 18.05.2026

  • 12 Глупак

    19 0 Отговор
    до глупака, простак до простака

    11:07 18.05.2026

  • 13 Не на зеления рекет

    21 1 Отговор
    Зеленото движение до нищо зелено не води. Това е глупаво за каква свръхпечалба говорят, като по скоро е сверх разход за застраховки и транспорт. Има акциз на горивата и той е висок а свръх печалбите от нашия джоб ще излизат пак ако се облагат със такъв зелен данък. И къде ще отиват да броим птички дето ги няма. Или при Калушевци. Тези са забрана като вредители. Кокко хора загинаха заради тях.

    11:07 18.05.2026

  • 14 Койдазнай

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ами нали първо от джоба на народ ще излязат тези облагания но ще отидат в джобчето на Томата и тая до него. Хоратабговорят за намаляване на данъци тези обратното. Нали тока за това скочи. Преди квалификациите тъпак, се погледни в огледалото

    11:11 18.05.2026

  • 15 Зелените бандити на Урсула

    20 0 Отговор
    тоя данък пак ще го плащаме крайните потребители и накрая ще ходим само пеш в 15минутни заградени зони, което е целта на тия изроди.

    11:13 18.05.2026

  • 16 Вуте

    5 4 Отговор
    Добър начин да се пълни държавния бюджет, но по-наложителни и по-адекват би било такъв данък да се наложи на ИИ компаниите

    11:20 18.05.2026

  • 17 хъхъ

    13 1 Отговор
    Доколкото си спомням, въпросното Зелено движение в коалиция с още две партийки взе великите 0,4% на последните парламентарни избори. Като какви го предлагат?

    11:21 18.05.2026

  • 18 ...

    9 0 Отговор
    повръща ми се от такива "зелени" комунета дето винаги очакват някой друг да им плаща сметката! Кой ще "компенсирате" като се вдигне бензина и тока с 50%? Специално трябва пак да се отворят лагерите за такива гнусни създания.

    11:27 18.05.2026

  • 19 реалистъ

    10 0 Отговор
    Аз предлагам да отнемем 50% от богатствата на зелените милионери Тома Белев и Владислав Панев.

    11:28 18.05.2026

  • 20 Вцепенение

    8 0 Отговор
    Никъде не пише, активистите на "Зеленото движение" да са спрели да карат коли, да потребяват електричество и горива, дрехи и т.н. Не пише и да са изявили желание да живеят някъде в пещери и землянки, без да ползват продуктите на цивилизацията, изобретени и произведени от материали и технологии, които същите тия отричат.

    11:39 18.05.2026

  • 21 коки

    6 0 Отговор
    тия мисири и те изтрещяха!
    басирам се че искат да бъдат попечители на такъв фонд от тия данъци!
    Предполагам че не се досещат че това ще вдигне още цените и народа ще се разбунтува и ще ги окачи по дърветата като Мусолини!

    11:41 18.05.2026

  • 22 Анонимен

    4 0 Отговор
    Още кръвопиици на терена по добре данък да няма и тези да ги няма

    11:44 18.05.2026

  • 23 ежко

    6 0 Отговор
    Хайде "усвоителите" пак в действие! Данък свръхпечалби, а?И петролните компании ще стоят мирно и ще плащат,а?Как ще стане тази работа?Тези "зелени" няма ли кои да ги уреди с нормална работа?

    11:50 18.05.2026

  • 24 лама Иво

    4 0 Отговор
    Ееее, с Томата Белев как хубаво си изкарахме на Трифон зарезан... вино, гъби, фенобарбитал... после думкахме тулковци. И Боби Сандов дойде с Васко Мазгичката... Голям купон стана

    11:53 18.05.2026

  • 25 Ми ядат

    1 0 Отговор
    бангарангата.

    12:00 18.05.2026

  • 26 Той

    2 0 Отговор
    Кога ще се отрежат пипалата на зеления октопод. Няма време действайте защото го закъсваме.

    Коментиран от #27

    12:29 18.05.2026

  • 27 Джо

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Той":

    Тука един предлагаше направо на дърветата и незнам какво чакаме. Тия кръвопиици трябва без съд и присъда.

    12:34 18.05.2026

  • 28 Лост

    2 0 Отговор
    Стига с тази зелена енергия.Къде ни е АЕЦ Белене,дето за зелените първо беше страшно червен,а сега изведнъж навсякъде ядрената енергия стана зелена?

    12:37 18.05.2026

