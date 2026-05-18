„Зелено движение“ предлага 50% „данък Тръмп“ върху свръхпечалбите на петролните гиганти

Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, подета от Доналд Тръмп, да бъдат обложени с 50%-тен данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. То е подкрепено от лидерите на българската ѝ партия-членка “Зелено движение” Даниела Божинова и Тома Белев, които преди дни подписаха специална Декларация за такава мярка заедно с други лидери на зелени партии в Европа.

Конфликтът в Персийския залив доведе до глобална криза с доставките и производството на изкопаеми енергийни ресурси, до изчерпване на запасите от горива на държавите, до недоснабденост и съответно значително покачване на цените на петрола и газа. Общият ефект беше тръмпфлация - цялостно повишаване цената на живота.

Трудностите за милиони хора се оказаха златен дъжд за петролните компании. “Шел” отчете ръст на печалбите 24% , а френската “Тотал” - 51% или 5,8 млрд.щ.дол. за първото тримесечие на 2026 г. Допълнителни 37 милиона щ.дол. на ден от началото на конфликта получават Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil и TotalEnergies.

Един бъдещ данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти може да се използва за компенсиране на домакинства и бизнеси. От “Зелено движение” смятат, че част от данъчните постъпления биха могли да финансират нови насърчителни мерки за преход на домакинствата към зелена енергия: инсталиране на фотоволтаични системи, слънчеви колектори или термопомпи.

“Защото кризите с изкопаемите енергийни ресурси, причинена от последните войни, ясно показват нашата уязвимост и зависимост от тези ресурси”, аргументират се от “Зелено движение”, “Изводът е, че трябва да продължим с усилията за редуциране дела на изкопаемите горива в енергетиката, за енергийна трансформация.”