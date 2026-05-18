„Зелено движение“ предлага 50% „данък Тръмп“ върху свръхпечалбите на петролните гиганти

Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, подета от Доналд Тръмп, да бъдат обложени с 50%-тен данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. То е подкрепено от лидерите на българската ѝ партия-членка “Зелено движение” Даниела Божинова и Тома Белев, които преди дни подписаха специална Декларация за такава мярка заедно с други лидери на зелени партии в Европа.
Конфликтът в Персийския залив доведе до глобална криза с доставките и производството на изкопаеми енергийни ресурси, до изчерпване на запасите от горива на държавите, до недоснабденост и съответно значително покачване на цените на петрола и газа. Общият ефект беше тръмпфлация - цялостно повишаване цената на живота.
Трудностите за милиони хора се оказаха златен дъжд за петролните компании. “Шел” отчете ръст на печалбите 24% , а френската “Тотал” - 51% или 5,8 млрд.щ.дол. за първото тримесечие на 2026 г. Допълнителни 37 милиона щ.дол. на ден от началото на конфликта получават Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil и TotalEnergies.
Един бъдещ данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти може да се използва за компенсиране на домакинства и бизнеси. От “Зелено движение” смятат, че част от данъчните постъпления биха могли да финансират нови насърчителни мерки за преход на домакинствата към зелена енергия: инсталиране на фотоволтаични системи, слънчеви колектори или термопомпи.
“Защото кризите с изкопаемите енергийни ресурси, причинена от последните войни, ясно показват нашата уязвимост и зависимост от тези ресурси”, аргументират се от “Зелено движение”, “Изводът е, че трябва да продължим с усилията за редуциране дела на изкопаемите горива в енергетиката, за енергийна трансформация.”
3 ДрайвингПлежър
Като видиш вкиснатата мутра на тая зелена лелка какво да очакваш друго?! Тя природата си е казала мнението вече... няма "зелен" дето да не е визуално убитак!
10:54 18.05.2026
До коментар #1 от "койдазнай":"Зеленото движение" явно ползва цветова препратка към зелените хартийки🤔❗
14 Койдазнай
До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ами нали първо от джоба на народ ще излязат тези облагания но ще отидат в джобчето на Томата и тая до него. Хоратабговорят за намаляване на данъци тези обратното. Нали тока за това скочи. Преди квалификациите тъпак, се погледни в огледалото
11:11 18.05.2026
басирам се че искат да бъдат попечители на такъв фонд от тия данъци!
Предполагам че не се досещат че това ще вдигне още цените и народа ще се разбунтува и ще ги окачи по дърветата като Мусолини!
11:41 18.05.2026
27 Джо
До коментар #26 от "Той":Тука един предлагаше направо на дърветата и незнам какво чакаме. Тия кръвопиици трябва без съд и присъда.
12:34 18.05.2026
