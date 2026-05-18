Над 2800 кандидати за летен стаж в INSAIT, само 15 топ студенти получават възможност да учат и работят в София

18 Май, 2026 10:24 1 656 9

Лятната изследователска програма за бакалавър студенти в INSAIT – SURF се провежда за четвърта поредна година

Снимка: INSAIT
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повече от 2 800 кандидати от цял свят се състезаваха за възможността да прекарат лятото си в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Селектирани да участват са едва 15 младежи от три континента - Азия, Европа и Северна Америка.

Участниците, които ще пристигнат съвсем скоро у нас, са студенти в едни от най-престижните университети в света, сред които Масачузетският технологичен институт (MIT), Кеймбриджкият университет, ETH Цюрих, Националният университет в Сеул и др. Сред тях има носители на медали от международни олимпиади, национални шампиони и студенти, отличени сред хиляди свои връстници в национални състезания и конкурси. Преминали са стажове във водещи компании и имат множество възможности за професионално и научно развитие.

Лятната изследователска програма за бакалавър студенти в INSAIT – SURF се провежда за четвърта поредна година и благодарение на нея българският институт се утвърди като едно от най-популярните и желани места за хиляди топ студенти от целия свят.

Избраните участници ще работят съвместно с изследователите на INSAIT по ключови направления в областта на изкуствения интелект, включително машинно обучение, компютърно зрение, изкуствен интелект за математика, обработка на естествен език, както и в сфери като информационна сигурност и криптография, теория и алгоритми и други.

Участници в SURF 2026:

Аман Верма от Бомбай, Индия - студент в Индийския технологичен институт. Аман е в топ 1%, сред над 1 200 000 свои връстници, на най-трудните приемни изпити в Индия (JEE).

Хьоджин Куон от Южна Корея е студентка в Национален университет в Сеул. Тя е стипендиант на корейското министерство на индустрията (MOTIE). Подобна чест имат по-малко от 0,02% от студентите в Южна Корея.

Баръш Бакай от Турция е студент от университета „Коч“, класиран в топ 20 сред над 3 000 000 кандидати на държавните изпити в Турция (YKS).

Хесус Мартинес от Испания следва в Автономния университет в Мадрид като е носител на стипендия за отличен успех. Има медали от регионални олимпиади по математика и разработка в областта на високопроизводителните системи и мрежова сигурност.

Александър Гатев от България – студент по информатика в Кеймбриджкия университет. Носител на награда „Джон Атанасов“ и 6 златни медала от най-престижните състезания в света, включително Международната (IOI) и Централноевропейската (CEOI) олимпиади по информатика.

Йорис Либинг от Германия е студент по математика в ETH Цюрих - №1 сред 250 студенти във випуска си. Идва в София след обмен в Имперския колеж в Лондон.

Алексей Краватски от Русия – най-добрият студент на МФТИ (MIPT), водещият технически университет в Русия. Алексей е абсолютен победител в националните олимпиади по икономика и физика, отличен е и за най-добра научна статия на ICOMP 2025 за своите постижения в оптимизацията на изкуствения интелект.

Емилиана Димитрова от България е студентка в Масачузетския технологичен институт (MIT). Тя е четирикратна медалистка от Европейската олимпиада по информатика за момичета (EGOI). Разработва иновативни невронни мрежи в лабораториите на MIT и Оксфордския университет.

Василие Иванович от Сърбия е изключителен математик от Белградския университет с пълен отличен. Носител е на бронзов медал от Балканската олимпиада по математика. Специализира във вероятностно моделиране и изкуствен интелект в биоинформатиката.

Ахмет Курт от Турция – изключителен студент от университета „Сабанджъ“ с пълно отличие и стипендия, който съчетава разработки в областта на квантовата сигурност и криптографията с приложни AI модели за автоматизирана медицинска диагностика.

Борис Гачевски от България е студент в ETH Цюрих, където е и асистент по линейна алгебра и алгоритми. Притежава златен медал от Жаутиковската олимпиада (IZhO) и бронзов медал от Международната олимпиада по математика (IMO).

Харман Агравал идва от Индия. Тя следва икономика в Индийския технологичен институт – Бомбай. Следва и втора специалност по информатика. Преминала стаж в Google DeepMind.

Роуан Сантос от САЩ е отличен студент по информатика и математика в Единбургския университет. Разработва софтуерни инструменти за оптимизация, стохастични симулации и моделиране с изкуствен интелект.

Пакапим Еуа-анант от Тайланд е студентка в университета „Чулалонгкорн“. Тя завоюва първо място на ICPC Тайланд (ICPC e най-старото и престижно алгоритмично състезание в света). Двукратен финалист в азиатско-тихоокеанския шампионат, доказвайки се сред най-добрите програмисти в региона.

Иван Тагарев е роден в България. Студент в ENS-PSL (Франция). Той е двукратен медалист от Международната олимпиада по математика (IMO) и абсолютен шампион с перфектен резултат на Младежката балканска олимпиада, като паралелно със следването си води и курсове на ученици в СМГ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво развитие, какви 5 лева...

    7 0 Отговор
    Какъв прогрес...
    Едни търсят възможности за работа, обучение и развитие с години, а на други всичко им се поднася на златен поднос.

    Коментиран от #5

    10:43 18.05.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Млади интернационалисти.

    10:44 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Какво развитие, какви 5 лева...":

    Така беше по време на СОЦ-а с
    пре-умните дечица на другарите.
    Колко по-нагоре в йерархията - толкова по-умно....
    Типичен пример - да речем внучето на другарят Пеко Таков и ВСИЧКИ властимащи след 1989г - БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ !

    Коментиран от #6

    10:55 18.05.2026

  • 6 хъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Иван Тагарев е син на Тагаренко. Другите не се наемам да ги проверявам, но със сигурност са от правилен произход...

    Коментиран от #9

    11:23 18.05.2026

  • 7 юруш на чуждата индоктиранция

    7 0 Отговор
    бъдещите еничарчета като кокорчопендела, киропростото, ленапарапеткова и на царчето юпитата

    11:30 18.05.2026

  • 8 Даа!

    2 0 Отговор
    Някой ще организира ли, тълпи от фенове,да посрещне двете гениални, български деца,който не друсат зад ници в двутактови ритми и безмислени речетативи? Такива филми няма! Максимум,някоя Джурналистка, да отдели 2-3 минути на аерогарата,на входа за посрещачи.И до там! Да превърнеш една посредствена кълчотина, с речников запас от стотина думи,в национална героиня,само Ганьо го може.Другото,което наистина представлява национална ценност,минава в забвение.Но иначе са много загрижени,защо българските уникални мозъци,изтичат към чужди страни.

    11:32 18.05.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "хъхъ":

    "Другарю" прочети още веднъж коментар 5 !
    Не "Тагарев", а ТАКОВ.
    Кой е Иван Тагарев - ти си знаеш.
    Аз знам кой е Андрей Луканов, коя е затворилата АЕЦ Козлодуй от 1-ви до 4-ти пръмовата и засрамила се от фамилното име, приела старото....
    "Комунист, това звучи гордо"!

    13:20 18.05.2026

