Край на Chromebook - Google заменя лаптопите си с изцяло нова порода, наречена Googlebook (ВИДЕО)

Американският технологичен гигант Google планира мащабна революция в света на преносимите компютри. По време на специализираното събитие Android Show компанията обяви раждането на изцяло нова линия лаптопи, наречена Googlebook. Това е най-амбициозната инициатива на корпорацията, насочена към постепенното пенсиониране на познатите Chromebook устройства и замяната им с далеч по-мощни и функционални машини. Пълното и официално представяне на хардуера е насрочено за предстоящата есен.

В основата на тази трансформация лежи нова хибридна операционна система, която заема междинно пространство между мобилната Android и облачната ChromeOS. В технологичните среди и софтуерните форуми платформата вече е известна с кодовото си име Aluminum OS. От Google побързаха да уточнят пред медиите, че това е просто вътрешно работно заглавие и официалното търговско наименование на софтуера ще бъде разкрито на по-късен етап от годината.

Новата екосистема е изградена изцяло върху технологичния стек на Android, което осигурява фундаментални предимства. Потребителите ще имат достъп до пълноценната десктоп версия на браузъра Chrome, както и до милионите мобилни приложения от Google Play Store, работещи вече в естествена среда. Големият коз обаче е пълната синергия със смартфона. Googlebooks ще имат директен, безжичен достъп до файловата система на телефона, като ще могат да стартират приложения директно от него без досадно забавяне или нужда от превключване между отделните устройства.

Изкуственият интелект заема централно място, като технологията Gemini Intelligence е внедрена на системно ниво в почти всеки елемент от интерфейса. Ярък пример за това е функцията Magic Pointer. Тя превръща стандартния курсор на мишката в контекстуален асистент – достатъчно е потребителят леко да разклати показалеца или да го задържи над определен обект на екрана, за да получи интелигентни предложения. Системата ще може самостоятелно да насрочва срещи в календара при посочване на дата в имейл или да комбинира няколко изображения на мебели в обща интериорна визуализация.

Допълнително лаптопите ще разполагат със специализирани смарт джаджи (widgets), задвижвани от AI. Те са проектирани в унисон с новите функции за Android телефони и умни часовници с Wear OS, като целта им е автоматично да организират и обобщават информация за предстоящи самолетни полети, хотелски резервации, ресторанти или да генерират таймери за важни семейни събития.

Към момента от Google не са обявили официални технически спецификации или ценови диапазони. Компанията показа единствено няколко рекламни концептуални изображения на примерно устройство и потвърди, че ще си партнира с водещи производители като Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo за пазарния дебют на първите модели. Показаният прототип се отличава с ефектна светлинна лента на капака (Glowbar), светеща в разпознаваемите корпоративни цветове, но все още липсва яснота дали това ще бъде задължителен дизайнерски елемент за всички бъдещи партньорски лаптопи от серията.

Настоящите собственици на компютри от по-старото поколение обаче могат да бъдат спокойни. От Google категорично потвърдиха, че премиерата на новата линия няма да сложи незабавен край на поддръжката за досегашните устройства. Традиционните Chromebook лаптопи ще продължат да се продават и ще получават софтуерни актуализации и пачове за сигурност през целия предварително заявен експлоатационен срок на съответните модели.