Как да изберем гуми и за асфалт, и за черни пътища без големи компромиси в сигурността

Все още никой не е открил вълшебната формула за универсална лятна гума, която да се представя перфектно в абсолютно всички възможни условия на експлоатация. Вечният спор между комфорта при шофиране в града и прецизното управление на магистралата показва, че всеки тип шарка е специализиран в своята област. Какво правим обаче, ако ежедневието ни изисква редовно да напускаме гладкия асфалт и да газим в кал, пясък и коловози? За щастие, пазарът предлага отлично решение, пригодено за подобни смесени сценарии.

В автомобилния свят тези модели са известни с международното си означение All Terrain (AT), което в буквален превод означава "за всякакви терени". Тяхната основна суперсила е специфичният дизайн на протектора. За разлика от класическите шосейни гуми, тук виждаме много по-голям брой масивни, релефни блокове с допълнителни захващащи ръбове. Точно тази агресивна геометрия позволява на колелото да захапе здраво повърхността, без значение дали тя е суха, рохкава или хлъзгава след пороен дъжд. Протекторът е конструиран така, че да се почиства сам по време на движение – той изхвърля течната кал и камъчетата в движение, предотвратявайки опасното буксуване и загубата на контрол.

Освен по-дълбокия грайфер, тези бойци притежават значително по-дебели и здрави странични бордове. Това е критично важно, когато атакувате неравни повърхности с остри камъни или скрити в тревата корени. Вътрешната структура също е сериозно подсилена с двуслоен каркас и специални еластични компоненти, а самата каучукова смес е по-твърда, за да устои на механични наранявания и бързо износване.

Бъдете нащрек обаче – гумите от типа AT са разумен компромис, но не и всемогъщо оръжие. Те не са предназначени за екстремен офроуд и тежки блата, нито пък обичат високите скорости по магистралата, където могат да бъдат по-шумни и да повишат разхода на гориво. Ако притежавате модерен кросоувър или SUV и разделяте маршрутите си в съотношение "половината на асфалт, половината извън него", този избор ще ви осигури идеалния баланс между градска цивилизация и дива природа.