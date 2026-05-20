Как да изберем гуми и за асфалт, и за черни пътища без големи компромиси в сигурността

20 Май, 2026 12:31 758 6

Категорията All Terrain се оказва "златната среда" за шофьорите, които балансират между ежедневния трафик и уикенд приключенията сред природата

Как да изберем гуми и за асфалт, и за черни пътища без големи компромиси в сигурността - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Все още никой не е открил вълшебната формула за универсална лятна гума, която да се представя перфектно в абсолютно всички възможни условия на експлоатация. Вечният спор между комфорта при шофиране в града и прецизното управление на магистралата показва, че всеки тип шарка е специализиран в своята област. Какво правим обаче, ако ежедневието ни изисква редовно да напускаме гладкия асфалт и да газим в кал, пясък и коловози? За щастие, пазарът предлага отлично решение, пригодено за подобни смесени сценарии.

В автомобилния свят тези модели са известни с международното си означение All Terrain (AT), което в буквален превод означава "за всякакви терени". Тяхната основна суперсила е специфичният дизайн на протектора. За разлика от класическите шосейни гуми, тук виждаме много по-голям брой масивни, релефни блокове с допълнителни захващащи ръбове. Точно тази агресивна геометрия позволява на колелото да захапе здраво повърхността, без значение дали тя е суха, рохкава или хлъзгава след пороен дъжд. Протекторът е конструиран така, че да се почиства сам по време на движение – той изхвърля течната кал и камъчетата в движение, предотвратявайки опасното буксуване и загубата на контрол.

Освен по-дълбокия грайфер, тези бойци притежават значително по-дебели и здрави странични бордове. Това е критично важно, когато атакувате неравни повърхности с остри камъни или скрити в тревата корени. Вътрешната структура също е сериозно подсилена с двуслоен каркас и специални еластични компоненти, а самата каучукова смес е по-твърда, за да устои на механични наранявания и бързо износване.

Бъдете нащрек обаче – гумите от типа AT са разумен компромис, но не и всемогъщо оръжие. Те не са предназначени за екстремен офроуд и тежки блата, нито пък обичат високите скорости по магистралата, където могат да бъдат по-шумни и да повишат разхода на гориво. Ако притежавате модерен кросоувър или SUV и разделяте маршрутите си в съотношение "половината на асфалт, половината извън него", този избор ще ви осигури идеалния баланс между градска цивилизация и дива природа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    2 2 Отговор
    Скоро гледах клип за гуми където едните бяха китайски -за 50 евра , и премиум марки , и китайските удариха в земята тези които струват по 200 еврака !

    Коментиран от #2

    12:40 20.05.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    Разликата е, че премиума ти предлага тази сигурност за почти целия живот на гумата с много слаба деградация, докато китайката след 6 месеца се е изпекла и за следващия сезон трябва да я сменяш

    12:46 20.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Като говорим за Аll Terain трябва да се спомене и че има различни проценти Terrain - от30:70 до обратното с насоченост съответно повече към асфалтово и повече към оф-роуд представяне

    12:48 20.05.2026

  • 4 Васил

    0 0 Отговор
    А гуми за дупки щото асфалта във България е кът???

    14:00 20.05.2026

  • 5 дядя дръмпирушка

    0 0 Отговор
    след време ще купувате гуми за преди-обяд и гуми за след-обяд!

    14:41 20.05.2026

