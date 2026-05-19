Apple подготвя мащабна промяна в дизайна на Watch Ultra 4

Apple подготвя мащабна промяна в своята линия от устройства, като според най-новите информации от веригата за доставки, предстоящият Apple Watch Ultra 4 ще претърпи изцяло ново проектиране. Откакто през 2022 година компанията от Купертино постави началото на категорията на тези устройства с големи размери, тя строго се придържаше към същия масивен дизайн през три последователни продуктови цикъла. Докато точните визуални чертежи остават строго пазена тайна в технологичната екосистема, ранните слухове сочат, че естетическата промяна може да се фокусира върху драстично изтънен профил на шасито, проектиран да подобри ежедневната ергономичност и комфорта при проследяване на съня, като същевременно запази геометрията на плоския екран и здравите материални толеранси, изисквани от екстремните спортисти.

Освен промените в металната част, Ultra 4 се очаква да въведе пълна преконфигурация на основната си здравна архитектура, която специалистите в бранша описват като „значително подобрение на сензорните функции“. Проследяването на веригата за доставки сочи, че Apple удвоява реалния брой на фотодиодите на гърба на корпуса, подреждайки осем отделни сензора в сложен пръстенен модел. Вместо да разчита единствено на агресивни софтуерни алгоритми за изглаждане на шума в сигнала, тази гъста хардуерна мрежа ще позволи по-бързи и изключително точни директни физически измервания. Очаква се основният клиничен бенефициент на тази подобрена система да бъде силно усъвършенствана, одобрена от FDA система за уведомяване за високо кръвно налягане, която директно анализира моделите на реакция на кръвоносните съдове при всеки отделен сърдечен удар, преминавайки отвъд пасивните 30-дневни цикли на мониторинг, използвани в предишните версии.

Тази структурна промяна вече предизвиква огромни сътресения във веригата за доставки на компоненти на Apple, което поставя Taiwan-Asia Semiconductor (TASC) в позиция за изключително печеливша втора половина на годината. Като изключителен доставчик на сензорни компоненти за серията Ultra, TASC според информациите се готви да увеличи производствените линии за доставки на компоненти в големи обеми още от юли – график, който силно подкрепя традиционното пускане на пазара през есента. Повишената ефективност на сензорите ще работи в тандем с чип от следващо поколение S11 system-in-package (SiP), за да оптимизира консумацията на енергия, което ще позволи на часовника да надхвърли настоящите си прагове на издръжливост, без да се налага използването на по-голяма и по-тежка вътрешна батерия.

Графикът на производството сочи категорично към грандиозно представяне на хардуер през септември, където преработеното устройство за носене ще бъде в основата на масивно разширяване на екосистемата от премиум продукти. Очаква се Apple Watch Ultra 4 да сподели сцената със семейството iPhone 18 Pro и проблемния сгъваем iPhone Ultra.