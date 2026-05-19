Шефът на Seagate прати в нокаут акциите на производителите на чипове

Когато един от най-влиятелните гласове в индустрията за съхранение на данни реши да говори без заобикалки, борсовите индекси усещат труса мигновено. Точно това се случи, след като първият човек в Seagate Technology буквално попари амбициите на производителите на чипове. Неговите остри коментари относно безсмислието от изграждането на нови производствени мощности предизвикаха истинско земетресение на фондовия пазар, изтривайки милиарди от пазарната капитализация на ключови играчи в технологичния сектор.

Докато гигантите в бранша разпалено чертаят планове за разширяване на капацитета и строеж на нови фабрики, Дейв Мосли реши да свали картите по време на технологичната конференция на JPMorgan. Кормилото на Seagate Technology категорично отхвърли идеята, че спасението е в новите поточни линии. Според него инвестирането на колосални суми в мегаструктури е тромав, времеемък процес, който крие огромен риск. Опасността? Пилеене на ценен ресурс, което в крайна сметка ще доведе до неизбежно свръхпроизводство в момента, в който пазарният глад се стабилизира или тръгне надолу. Ефектът от думите му беше светкавичен – ценните книжа на Seagate се сринаха с 6,9%, повличайки по спиралата надолу азиатските и американските тежкари: Samsung Electronics потъна с 5,3%, SK hynix отчете спад от 5,4%, Sandisk загуби 5,3%, а най-сериозен удар понесе Nanya Technology, чиито акции се сринаха с внушителните 9,8%.

В ексклузивно интервю за Bloomberg Мосли разясни философията на компанията, която звучи изключително логично в ерата на софтуерната оптимизация. Вместо да се бълват милиони нови устройства на конвейер, много по-разумно и икономически обосновано е да се инвестира в рафиниране на технологиите и драстично увеличаване на плътността на запис в съществуващите компоненти. Този инженерен подход гарантира, че гладът за повече дигитално пространство ще бъде задоволен много по-ефективно и бързо, отколкото чрез чакане на разрешителни за строеж и издигане на фабрики от нулата. Интересното е, че корпоративните клиенти на марката напълно споделят тази визия и не виждат смисъл от излишно презапасяване.

Ироничното в цялата ситуация е, че пазарът страда от недостиг, а не от изобилие. Шефът на Seagate призна, че макар да разполагат с ясна прогноза за нуждите на пазара за пет тримесечия напред, в момента те просто не са в състояние да задоволят огромното търсене на купувачите. Именно това неочаквано откровение за липса на капацитет, съчетано с отказа да се инвестира в нови заводи, изплаши инвеститорите до смърт и оцвети борсовите графики в ярко червено. В крайна сметка се оказа, че на съвременния пазар една правилно подбрана дума може да срине цената на акциите по-бързо и от най-сериозната производствена криза.