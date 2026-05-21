Алесандра Амброзио омагьосва феновете с плажна фотосесия (СНИМКА)

Известната бразилска красавица и дългогодишен ангел на Victoria’s Secret, Алесандра Амброзио, отново прикова вниманието на своите почитатели. 44-годишната модна звезда сподели в социалните мрежи серия от зашеметяващи кадри, заснети на живописен плаж. Със своята естествена грация и неподражаем стил, Амброзио позира по бански, обгърната от слънчевите лъчи и морския бриз.

Личен живот и вдъхновение: Семейството на Алесандра

Макар да е световноизвестна с кариерата си на модния подиум, Алесандра не крие, че най-голямото ѝ богатство са децата ѝ – дъщеря Аня Луиз и син Ноа Финикс. След като през 2018 година се раздели по взаимно съгласие с бизнесмена Джейми Мазур, моделът продължава да бъде пример за модерна и отдадена майка. Често споделя моменти от пътешествията си с децата, вдъхновявайки милиони последователи по света.

Модна икона с послание

Алесандра Амброзио не спира да вдъхновява с елегантност, увереност и позитивна енергия. Новата ѝ плажна фотосесия е поредното доказателство, че стилът и красотата нямат възраст. С всяка своя поява тя напомня, че самочувствието и любовта към живота са най-добрите аксесоари за всяка жена.