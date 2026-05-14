Android и iPhone вече си „говорят“

Светът на технологиите току-що стана една идея по-малко разделен. След години на „дигитален апартейд“, в който прехвърлянето на една снимка между Android и iPhone изискваше мъчителни гимнастики с месинджъри или имейли, Google официално събори стената. Технологичният гигант обяви мащабно разширяване на функцията Quick Share, която вече поддържа директна комуникация с Apple-ския AirDrop. Оха, това е новината, която чакахме от десетилетие!

Всичко започна скромно с миналогодишната серия Pixel 10, но сега Google включва „турбото“. Поддръжката на AirDrop през Quick Share вече си пробива път към устройствата на ключови партньори като Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi и Honor. Собствениците на новите флагмани Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra вече могат да се хвалят с тази екстра, а феновете на Samsung също не са пренебрегнати. С новия One UI 8.5 функцията „кацна“ в серията Galaxy S26, като се очаква скоро да обхване и по-старите модели на корейците.

Но какво правим, ако телефонът ни не е от „най-наточените“? Google са помислили и за това с хитро решение чрез QR кодове. Всеки Android телефон вече може да генерира уникален код през Quick Share, който iPhone-ът просто сканира и готово – файловете летят през облака със скоростта на светлината. Нещо повече, скоро ще можем да споделяме данни по този начин директно през приложения като WhatsApp, което прави целия процес напълно безшевен.

Истинската „бомба“ обаче е новият процес за безжична миграция. По-късно тази година преминаването от iPhone към Android ще стане толкова лесно, че ще се чудите защо изобщо сте го отлагали. Пароли, снимки, съобщения, контакти и дори подредбата на началния екран и eSIM картите ще се прехвърлят без кабели и излишно главоболие. Първоначално тази „магия“ ще бъде достъпна за избрани модели на Google Pixel и Samsung Galaxy, превръщайки смяната на лагера в детска игра. Изглежда, че 2026-та ще бъде годината, в която операционната система най-накрая ще спре да бъде пречка за приятелството (и за работата ни).