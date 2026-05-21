ChatGPT може да бъде качен на борсата

OpenAI - разработчикът на чатбота ChatGPT, работи с банки, за да се подготви за първично публично предлагане (IPO). Компанията може да подаде необходимите документи за регулаторен преглед още на 22 май, според The ​​Wall Street Journal.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, наред с други, се подготвят за първично публично предлагане (IPO) на OpenAI. Главният изпълнителен директор на компанията за изкуствен интелект, Сам Алтман, се стреми към IPO до септември.

По-рано тази седмица компанията преодоля основна пречка в тази посока, след като окръжен съд в Калифорния отхвърли делото на Илон Мъск срещу главния изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман. Мъск обвини Алтман, че е изоставил първоначалната мисия на OpenAI, която е била да бъде с нестопанска цел.