ChatGPT може да бъде качен на борсата

21 Май, 2026 12:11 448 3

Goldman Sachs и Morgan Stanley, наред с други, се подготвят за първично публично предлагане (IPO) на OpenAI

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

OpenAI - разработчикът на чатбота ChatGPT, работи с банки, за да се подготви за първично публично предлагане (IPO). Компанията може да подаде необходимите документи за регулаторен преглед още на 22 май, според The ​​Wall Street Journal.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, наред с други, се подготвят за първично публично предлагане (IPO) на OpenAI. Главният изпълнителен директор на компанията за изкуствен интелект, Сам Алтман, се стреми към IPO до септември.

По-рано тази седмица компанията преодоля основна пречка в тази посока, след като окръжен съд в Калифорния отхвърли делото на Илон Мъск срещу главния изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман. Мъск обвини Алтман, че е изоставил първоначалната мисия на OpenAI, която е била да бъде с нестопанска цел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мечо

    0 0 Отговор
    аз сам на борсата вав момента ниямам работа тарся си

    Коментиран от #2

    12:12 21.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 0 Отговор
    Интересува ни единствено изкуствения интелект за ракети кога ще е гатов да го откраднем и него на гатова

    12:37 21.05.2026