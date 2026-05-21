Стефан Белчев, ПБ: Най-вероятно ще се наложи теглене на дълг

Най-вероятно ще се наложи държавата да изтегли нов дълг, но преди това трябва да бъдат изготвени реални разчети от Министерството на финансите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Ние сме в готовност при вече започналата бюджетна процедура за 2026 г. на редовния бюджет да приемем техните разчети, за да може по възможно най-бързия и експедитивен начин да минат на първо и второ четене и да се обнародват в държавен вестник”, коментира Белчев.
Относно административната реформа той заяви, че има сериозни резерви в държавната администрация. „Имаме абсолютната решителност коефициентът на полезно действие в държавната администрация да скочи поне двойно“, заяви Белчев. По думите му в системата има около 12 000 „кухи“ щатни бройки, които натоварват бюджета.
Белчев коментира и мерките срещу високите цени на храните. Той посочи като пример цените на черешите, при които производители продават продукцията си на прекупвачи за около 1,50 евро, а в магазините тя достига доста по-високи цени. „Ако се намалят прекупвачите по тази верига, цените ще бъдат доста по-благоприятни за производителите и маржа ще бъде доста по-затворен, отколкото е в момента”, отбеляза той.
Депутатът подчерта още, че управляващото мнозинство е готово да приема конструктивни предложения и от опозицията, като определи атмосферата в парламента като по-диалогична в сравнение с предишни мандати. „Всяко едно работещо предложение от опозицията ще бъде взето предвид”, каза Белчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама , разбира се
12:16 21.05.2026
2 честен ционист
12:17 21.05.2026
3 Дълг за милиарди за МВР и МО
Съкращенията се отменят за МВР, Министерство на отбраната, силовите структури. Заплатите им ще се индексират всяка година ,въпреки че вземат два пъти над средната в МВР и МО.
Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
Уби ви икономически.
Коментиран от #8
12:18 21.05.2026
4 .....
12:25 21.05.2026
5 Един от многото
Айде съкратете администрацията с 30% (тия съшите, на които за 5 години вдигнахте заплатите с 500%, при ефективност 10%), пък тогава си вижте пак бюджета!
12:31 21.05.2026
6 ДрайвингПлежър
И моля да кажете с колко паднаха лихвите по дълговете след влизане в Еврозоната, която уж беше гарант за ниски лихви!
И ако лихвите са паднали, защо не се рефинансират старите дългове при по-изгодни условия... ама няма такова нещо като паднали лихви - нали!
А за производителите - те защо не се кооперират по между си, така че да могат да предлагат стоката си директно? Вместо на евро и 50 ще могат да продават на по 2 - 2,50. Те ще печелят, потребителя ще пести. Кой им пречи да си максимизират печалбите?
12:33 21.05.2026
7 Боруна Лом
12:35 21.05.2026
8 Този текст е на Мая Александрова
До коментар #3 от "Дълг за милиарди за МВР и МО":От "Непокорна България"
12:41 21.05.2026
9 Тези
12:41 21.05.2026
10 Републиканец
Но комунистите се движеха с мотори по полето с не с жипки за 100 бона, построиха хиляди заводи, пътища, водопроводи, електричество до всеки град и село, селското стопанство хранеше българите, а сега даже чесънът е от Китай.
12:52 21.05.2026
11 Хмм
Коментиран от #13
12:55 21.05.2026
12 Ще се върти метлата
12:58 21.05.2026
13 Нехис
До коментар #11 от "Хмм":Сещаш се, че една част от тозинзаем ще отиде в мунчовите хора, другата е за администрация, шапкари, полицаи, учители.....
Заемът на Хасан е неизвестно откъде се погасява.
13:00 21.05.2026
14 Честита "промяна" на всички
13:08 21.05.2026