Стефан Белчев, ПБ: Най-вероятно ще се наложи теглене на дълг

21 Май, 2026 12:13 722 14

Преди това трябва да бъдат изготвени реални разчети от Министерството на финансите, заяви депутатът

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно ще се наложи държавата да изтегли нов дълг, но преди това трябва да бъдат изготвени реални разчети от Министерството на финансите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Ние сме в готовност при вече започналата бюджетна процедура за 2026 г. на редовния бюджет да приемем техните разчети, за да може по възможно най-бързия и експедитивен начин да минат на първо и второ четене и да се обнародват в държавен вестник”, коментира Белчев.

Относно административната реформа той заяви, че има сериозни резерви в държавната администрация. „Имаме абсолютната решителност коефициентът на полезно действие в държавната администрация да скочи поне двойно“, заяви Белчев. По думите му в системата има около 12 000 „кухи“ щатни бройки, които натоварват бюджета.

Белчев коментира и мерките срещу високите цени на храните. Той посочи като пример цените на черешите, при които производители продават продукцията си на прекупвачи за около 1,50 евро, а в магазините тя достига доста по-високи цени. „Ако се намалят прекупвачите по тази верига, цените ще бъдат доста по-благоприятни за производителите и маржа ще бъде доста по-затворен, отколкото е в момента”, отбеляза той.

Депутатът подчерта още, че управляващото мнозинство е готово да приема конструктивни предложения и от опозицията, като определи атмосферата в парламента като по-диалогична в сравнение с предишни мандати. „Всяко едно работещо предложение от опозицията ще бъде взето предвид”, каза Белчев.


  • 1 Ама , разбира се

    23 2 Отговор
    Вие ще теглите дълг да пилеете , както си можете , а Ганьо ще тегли хомота !

    12:16 21.05.2026

  • 2 честен ционист

    15 4 Отговор
    Страна която ще тегли заеми, за да проведе Евровизия, заслужава първото място за всеотдайност.

    12:17 21.05.2026

  • 3 Дълг за милиарди за МВР и МО

    16 0 Отговор
    9 милиарда годишно за МВР и 6 милиарда за МО а народа да плаща заеми -
    Съкращенията се отменят за МВР, Министерство на отбраната, силовите структури. Заплатите им ще се индексират всяка година ,въпреки че вземат два пъти над средната в МВР и МО.
    Как беше: равни сме, но едни са по-равни. Вчера си вдигнаха депутатските заплати. Борбата с цените се отложи. Правилник приеха опозицията да не може да вика министри и да иска документи. За работещите се вдигат яко осигуровките. Кожата на народа ще свалят, а на силовите, които пазят властта оставят всички привилегии.
    Честито на гласувалите за Радев работещи хора.
    Уби ви икономически.

    Коментиран от #8

    12:18 21.05.2026

  • 4 .....

    9 0 Отговор
    Първо връщате откраднатото и после😂

    12:25 21.05.2026

  • 5 Един от многото

    14 0 Отговор
    Хубаво ще теглите, а после кой и как ще връща?
    Айде съкратете администрацията с 30% (тия съшите, на които за 5 години вдигнахте заплатите с 500%, при ефективност 10%), пък тогава си вижте пак бюджета!

    12:31 21.05.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Колко дълг още?!
    И моля да кажете с колко паднаха лихвите по дълговете след влизане в Еврозоната, която уж беше гарант за ниски лихви!

    И ако лихвите са паднали, защо не се рефинансират старите дългове при по-изгодни условия... ама няма такова нещо като паднали лихви - нали!

    А за производителите - те защо не се кооперират по между си, така че да могат да предлагат стоката си директно? Вместо на евро и 50 ще могат да продават на по 2 - 2,50. Те ще печелят, потребителя ще пести. Кой им пречи да си максимизират печалбите?

    12:33 21.05.2026

  • 7 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ВЪРНЕТЕ ОТКРАДНАТОТО ОТ БОКО И ШИШИ И ХАЗНАТА ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ!

    12:35 21.05.2026

  • 8 Този текст е на Мая Александрова

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дълг за милиарди за МВР и МО":

    От "Непокорна България"

    12:41 21.05.2026

  • 9 Тези

    4 2 Отговор
    Едно говорят друго вършат.Кой ще го направи тези разчети,калинките Ви от МФ,баба Людмила Пеевска,Главчева или военния фатмак гълъб.Жслки сте.Кога ще започнете борбата с корупцията,безсрамни лъжци?Шарлатанина Радев да излезе и каже.Популисти нищо няма да свършите.Започнахте с прах в очите за глупости.Какво ме интересува виза за Америка ,като едвам преживявам с пенсия 300 евро,авив си вдигнахте заплатите и тези на депутатите.С тия трикове Радев няма да ти се размине.Ще излезем на протести и ще те изметем.Намрсти се на вълната на протестите с лъжи и си мислиш,че ще те търпим ли?Вече те псуват хората.Захващай се да изпълняваш обещанията си,страхливецо.!

    12:41 21.05.2026

  • 10 Републиканец

    1 2 Отговор
    Виждат сламката в окото на новото правителство, а не виждат гредите в очите на предишните три правителства, които изтеглиха заеми за три години, колкото Тодор Живков и комунистите за 30 години.
    Но комунистите се движеха с мотори по полето с не с жипки за 100 бона, построиха хиляди заводи, пътища, водопроводи, електричество до всеки град и село, селското стопанство хранеше българите, а сега даже чесънът е от Китай.

    12:52 21.05.2026

  • 11 Хмм

    3 0 Отговор
    теглене на заем, който не е задължително да увеличи дълга, ако се използва само за погасяване на вноски по дълга, натрупан от заемите на Борисов и Асен Василев

    Коментиран от #13

    12:55 21.05.2026

  • 12 Ще се върти метлата

    0 1 Отговор
    12000 излишни бюрократи ще видят борсата за безработни отвътре.

    12:58 21.05.2026

  • 13 Нехис

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Сещаш се, че една част от тозинзаем ще отиде в мунчовите хора, другата е за администрация, шапкари, полицаи, учители.....
    Заемът на Хасан е неизвестно откъде се погасява.

    13:00 21.05.2026

  • 14 Честита "промяна" на всички

    1 1 Отговор
    малоумни путинисти, които хвърлиха на измамата Прогресивен Бо(га)таш!

    13:08 21.05.2026

