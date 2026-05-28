Формула 1 е напът да се пренесе директно в гаражите на шепа избрани милионери

Това става възможно, благодарение на австрийския гигант Red Bull, който привършва работата по най-радикалния си проект извън пистата. Екстремната пистова машина Red Bull RB17 навлиза във финалната права на своето развитие, обещавайки на обикновените смъртни – стига да разполагат с колосални банкови сметки – динамика и усещане, които досега бяха достъпни единствено за професионалните състезатели.

Гръбнакът на това инженерно чудовище е проектиран от гениалния аеродинамичен гуру Адриан Нюи, чийто интелект стои зад историческите триумфи на Williams, McLaren и Red Bull в световния шампионат. От лагера на компанията уверяват, че творението им ще засенчи по скорост дори актуалните болиди на решетката. Като пример се дава легендарната белгийска писта Спа-Франкоршан, където хиперколата се очаква да затвори обиколка за главозамайващите 1 минута и 38 секунди.

Под карбоновия капак на болида крещи брутален 4,5-литров атмосферен V10 двигател, конструиран от корифеите от Cosworth. Моторът развива 1000 конски сили и е способен да се развърти до космическите 15 000 оборота в минута. Към тази бензинова симфония е добавен компактен електромотор с мощност 200 конски сили, който освен допълнителен тягов тласък, поема и функцията на задна предавка. Цялата мощност се предава към задния мост чрез високотехнологична секвенциална скоростна кутия с компоненти от Xtrac.

Благодарение на радикалната диета и монокока от въглеродни влакна, теглото на болида е сведено до символичните 900 кг. Тази комбинация гарантира катапултиране от място до 100 км/ч за броени мигове – под 3 секунди, а максималната скорост безпроблемно преминава границата от 350 км/ч. Сложната аеродинамика на купето и тунелите под него генерират феноменалните 1700 кг притискателна сила, което буквално лепи колата към асфалта в завоите. Вътре в спартанския кокпит липсва всякаква модна дигитализация. Дизайнерите са изхвърлили огромните екрани, заменяйки ги с класически физически превключватели и сурова състезателна конфигурация, изискваща пълна концентрация от пилота.

Производствената линия на лимитираното бижу е базирана в Милтън Кийнс, Англия, като първите готови екземпляри ще бъдат доставени на собствениците им през 2027 г. От този пистов звяр ще бъдат сглобени едва 50 бройки, всяка от които с начална цена около 6,7 милиона долара. Трябва да отбележим, че целият тираж беше разпродаден за часове още преди официалната поява на първите реални прототипи.