Сестри Стоеви с впечатляващ пробив: Българките сред най-добрите осем на престижния турнир по бадминтон в Сингапур

28 Май, 2026 15:49 420 0

  • бадминтон-
  • стефани и габриела стоеви-
  • европейската сцена-
  • турнир-
  • hsbc bwf world tour super 750-
  • сингапур-
  • сестрите стоеви

Българските шампионки продължават победния си марш и се изправят пред ново предизвикателство

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Стефани и Габриела Стоеви, които са безспорни лидери на европейската сцена, отново доказаха класата си, като се класираха сред най-добрите осем двойки на престижния турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур. Състезанието, което привлича световния елит и разполага с внушителен награден фонд от 1 милион долара, се превърна в арена на поредния триумф за българките. ---

Във втория си мач от надпреварата, сестрите Стоеви демонстрираха завидна форма и категорично надделяха над тайландките Патарин Емварисрисакул и Сариса Джанпенг. Срещата приключи само за 28 минути, като резултатът 21:8, 21:13 говори сам за себе си – пълна доминация и безапелационна игра от страна на българките, които са поставени под номер 8 в основната схема.

Пътят към медалите обаче става все по-труден. На четвъртфиналите Стефани и Габриела ще се изправят срещу изключително силния китайски дует Цзя И Фан и Чжан Шу Сян, които в момента заемат четвъртото място в световната ранглиста. Очаква се оспорвана битка, в която българките ще трябва да покажат най-доброто от себе си, за да продължат напред.

След приключването на турнира в Сингапур, сестрите Стоеви няма да имат много време за почивка. Те ще се отправят към Джакарта, където ще участват в още по-мащабното състезание "HSBC BWF World Tour Super 1000". Там наградният фонд достига впечатляващите 1 450 000 долара, а конкуренцията ще бъде още по-ожесточена.


