Stellantis обяви автопилот с два "плюса"

Автомобилният мегаконцерн Stellantis реши да смени тактиката в надпреварата за автономно шофиране, залагайки всичко на изкуствения интелект. Вместо да продължава да инвестира милиарди в собствени и очевидно буксуващи разработки, гигантът сключи стратегически съюз с британската технологична компания Wayve. Плодът на това партньорство е обещаващата система от ниво 2++, базирана на софтуера Wayve AI Driver и модифицираната архитектура STLA AutoDrive. Обещанието е за "естествено" и интуитивно шофиране по магистрали и в градската джунгла, при което ръцете на водача почиват, но очите му остават нащрек.

Този ход изглежда като спасителен пояс за автономните амбиции на Stellantis. Припомняме, че в началото на миналата година компанията гръмко обяви своята система STLA AutoDrive като технология от трето ниво, готова за серийно производство. Последва обаче рязко дърпане на ръчната спирачка – пазарът се оказа твърде несигурен, регулациите – твърде затегнати, а слуховете в индустрията упорито говореха, че Stellantis ще замрази скъпата си програма. Сега става ясно, че проектът не е мъртъв, а просто получава външен дигитален "мозък".

Британският стартъп Wayve, основан през 2017 година, бързо се превърна в любимец на сектора благодарение на своя революционен подход. Тяхната невронна мрежа се учи в движение от реални пътни ситуации и не зависи от скъпи и сложни HD карти, нито от строго дефиниран набор от сензори. Точно тази гъвкавост позволява на изкуствения интелект да се адаптира светкавично към всякакви автомобили и географски ширини, имитирайки поведението на истински човек зад волана.

Че нещата са сериозни, доказва фактът, че инженерите вече са успели да внедрят AI Driver в тестов Jeep Grand Cherokee за по-малко от два месеца. Външно прототипът не се отличава с нищо от стандартния SUV, освен по дискретните допълнителни камери около предното стъкло и огледалата.

Планът предвижда първите серийни модели с тази технология да дебютират в Северна Америка през 2028-а. Главното оръжие на Stellantis тук ще бъде мащабът – новата платформа ще се превърне в универсален стандарт за цялото огромно портфолио на концерна, като ще се вгражда във всичко от американските машини на Jeep и Dodge до европейските бестселъри на Peugeot, Opel и Alfa Romeo. Главният технологичен директор Нед Курик и шефът на Wayve Алекс Кендъл са категорични, че този съюз ще направи автономното придвижване достъпно и масово, без значение от държавата или типа на пътя.