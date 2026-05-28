Държавните лечебни заведения имат около 426 млн. евро задължения

28 Май, 2026 15:51

17 болници са с банкови кредити

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че въпреки наследените проблеми системата на здравеопазването функционира.

Тя представи финансови данни на Министерството на здравеопазването към 30 април, според които разходите възлизат на около 188,38 млн. евро. От тях 56 млн. евро са насочени към лечебни заведения за дейности извън задължителното здравно осигуряване, а около 1,7 млн. евро са субсидия за БЧК, включително средства за Планинската спасителна служба.

Министърът съобщи и за предоставени трансфери от близо 32 млн. евро за допълнителни дейности, както и неизплатени капиталови разходи за около 12 млн. евро. Има и задължения по съдебни решения в размер на 1,3 млн. евро.

По данни на министерството държавните лечебни заведения имат натрупани задължения от около 426 млн. евро, от които над 21 млн. са просрочени. 17 болници са с банкови кредити.

Ивкова предупреди и за риск от загуба на над 56 млн. евро по външно финансирани проекти заради забавяния през последните три години. Тя обясни, че вече провежда редовни срещи с болнични директори и съсловни организации за подобряване на финансовите и кадрови резултати.

По отношение на Националната детска болница тя съобщи, че процедурата за проектиране е спряна заради жалба в КЗК, но проектът разполага с достатъчно средства за текущите дейности. Въпреки това напредъкът през последните години е минимален.

Като основен приоритет министърът посочи профилактиката и здравословния начин на живот с цел намаляване на хоспитализациите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    Частните лечебни заведения имат около 426 млн.евро печалба.

    15:53 28.05.2026

  • 2 Дид

    4 0 Отговор
    Частните болници стигнаха до там, че вече извозват групово от селата с безплатни автобуси "болни" със симптоми. И така статистиката ни става дебела откъм наличие на всякакви заболявания. Сигурно има и много истина в нея, но според мен много голяма част е просто бизнес.

    15:56 28.05.2026

  • 3 ООрана държава

    6 0 Отговор
    А частните са на печалба с толкова...

    15:56 28.05.2026

  • 4 Пипи

    4 0 Отговор
    А директорите и бордовете им са милионери. Контрол нулев. Останалото е всеизвестно.

    16:03 28.05.2026

  • 5 Тити

    4 0 Отговор
    Кражбите в този сектор вървят с пълна сила.

    16:03 28.05.2026

  • 6 А частните

    4 2 Отговор
    собственици с клиники , все БКП и ДС продукти , имат имения в България и чужбина , някои и яхти !

    Коментиран от #7

    16:08 28.05.2026

  • 7 Докато

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "А частните":

    мислиш, че ДС и БКП са виновни така ще е. Тях ги няма от 36 години. При тях имаше напълно безплатно здравеопазване, нямаше здравни каси и здравни осигуровки.

    16:29 28.05.2026

  • 8 Х+У=Й

    0 0 Отговор
    Половината държавни болници са за затваряне.Нямат персонал,нито техника,не предлагат никаква свястна услуга.

    16:37 28.05.2026

  • 9 В пробита каца не се налива

    2 0 Отговор
    Незабавно одържавяване на дейността във всичките държавни болнични заведения. Частника трябва сам да си поема масрафа а не само печалбите.

    16:38 28.05.2026

