Държавните лечебни заведения имат около 426 млн. евро задължения

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че въпреки наследените проблеми системата на здравеопазването функционира.

Тя представи финансови данни на Министерството на здравеопазването към 30 април, според които разходите възлизат на около 188,38 млн. евро. От тях 56 млн. евро са насочени към лечебни заведения за дейности извън задължителното здравно осигуряване, а около 1,7 млн. евро са субсидия за БЧК, включително средства за Планинската спасителна служба.

Министърът съобщи и за предоставени трансфери от близо 32 млн. евро за допълнителни дейности, както и неизплатени капиталови разходи за около 12 млн. евро. Има и задължения по съдебни решения в размер на 1,3 млн. евро.

По данни на министерството държавните лечебни заведения имат натрупани задължения от около 426 млн. евро, от които над 21 млн. са просрочени. 17 болници са с банкови кредити.

Ивкова предупреди и за риск от загуба на над 56 млн. евро по външно финансирани проекти заради забавяния през последните три години. Тя обясни, че вече провежда редовни срещи с болнични директори и съсловни организации за подобряване на финансовите и кадрови резултати.

По отношение на Националната детска болница тя съобщи, че процедурата за проектиране е спряна заради жалба в КЗК, но проектът разполага с достатъчно средства за текущите дейности. Въпреки това напредъкът през последните години е минимален.

Като основен приоритет министърът посочи профилактиката и здравословния начин на живот с цел намаляване на хоспитализациите.