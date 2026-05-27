Рекордно високи цени на смартфони и промяна във върха при продажбите през 2026-та

Най-новите пазарни данни, събрани от изследователската компания Omdia, разкриват, че доставките на смартфони в цяла Европа, с изключение на руския пазар, са отбелязали скромно увеличение от 2% през първите три месеца на 2026 година, достигайки общо 33 милиона бройки. Макар че тези първоначални тримесечни резултати значително надминаха консервативните прогнози, основните показатели разкриват промяна в поведението на търговските канали, тъй като дистрибуторските мрежи трескаво натрупват запаси от хардуер в очакване на тежка и надвиснала криза с компонентите.

В горната част на класацията Samsung успешно си проправи път обратно към първото място в регионалната ранглиста, регистрирайки 12,6 милиона доставки и завоювайки внушителния пазарен дял от 38%. Това увеличение на обема с 3% на годишна база представлява значителен оперативен триумф за корейския гигант, като се има предвид, че производствените му графици бяха силно затруднени от забавените срокове за пускане на пазара на основното им продуктово портфолио, включващо флагманската серия Galaxy S26 и сериите Galaxy A57 и A37, които генерират голям обем продажби.

Apple се смъкна на второ място с 8,8 милиона доставки, което е типичен сезонен спад след традиционния празничен пик през четвъртото тримесечие. Въпреки по-малко промоционални стимули и по-ниски отстъпки в търговията на дребно в сравнение с предишни години, технологичният гигант от Купертино постигна впечатляващ ръст от 8,8% в сравнение със същия период миналата година. Това запазване на стойността беше подкрепено от непрекъснатото потребителско търсене на премиум моделите iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, докато по-широката предпазна мрежа в средния ценови диапазон, подкрепена от базовия iPhone 15 и нововъведения 16e, привлече купувачи, които искат да влязат в екосистемата.

От друга страна, заемащата трето място Xiaomi пое целия удар от ескалиращите проблеми във веригата на доставки, като понесе рязък спад от 15% в общия обем и приключи тримесечието с 4,5 милиона доставки. Вместо да преследва продажби с ниска печалба на затягащия се пазар, китайската марка осъществи премерен завой към премиум позициониране, като успешно повиши локализираната си средна продажна цена с 21%. Рекордното потребителско търсене във Франция, Германия и Испания на топ моделите Xiaomi 17, 17 Ultra и премиум серията 15T позволи на компанията да максимизира стойността.

Най-шокиращият факт в целия баланс е безпрецедентният скок в средната продажна цена в Европа, която премина историческите тавани и се установи на рекордно високо ниво от 580 евро на устройство. Както посочва главният анализатор на Omdia Рунар Бьорховде, това финансово покачване не е просто страничен ефект от това, че потребителите доброволно харчат за хардуер от висок клас, а е пряк резултат от изчезващия сегмент на базовите модели. Продажбите на бюджетни устройства на цена под 200 евро се сринаха до рекордно ниско ниво от едва 25 процента от общите доставки в региона. Изправени пред ескалиращите производствени разходи, марките систематично се отказват от ниския клас на масовия пазар, за да концентрират инженерните си ресурси в средния и високия клас, където заможните купувачи, готови за ъпгрейд, могат с лекота да поемат по-високите цени.