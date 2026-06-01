NVIDIA навлиза на пазара на автономни автомобили в Европа

NVIDIA направи мащабно съобщение по време на GTC Taipei, в което подробно описа голямото глобално разширяване на платформата си за роботизирани таксита DRIVE Hyperion. Чрез установяването на дълбоки партньорства с производители на автомобили, разработчици на софтуер за автономно шофиране и големи играчи в сектора на превоза на пътници, NVIDIA възнамерява да пусне на пазара автономни електрически автомобили от ниво 4 в промишлен мащаб.

Автономността от ниво 4 представлява важен технически праг, при който превозните средства изпълняват всички задачи по шофирането без човешка намеса, макар и да остават ограничени до определени географски райони и конкретни метеорологични условия. За да реализира тази визия, NVIDIA предлага силно интегриран хардуерен и софтуерен пакет. В сърцевината му се намира ултрамощният бордови компютър DRIVE AGX, съчетан с Halos OS – сертифицирана за безопасност операционна система, проектирана за физическа изкуствена интелигентност. Тази централизирана изчислителна система работи в синхрон с мултимодален набор от камери, радари и усъвършенствани сензори, за да изгради 360-градусова цифрова карта на околния трафик в реално време.

Европа представлява следващата основна цел за това координирано внедряване на автономни превозни средства. Световният гигант в областта на превоза на пътници Uber си сътрудничи с Autobrains, за да представи изцяло нова програма за роботизирани таксита в Мюнхен, Германия, като превозните средства ще излязат на обществените пътища по-късно тази година. Uber ще интегрира тези безпилотни автопаркове директно в своето потребителско приложение, което означава, че ежедневните пътуващи могат да поръчат автономно пътуване толкова лесно, колкото и традиционен лек автомобил на Uber. Конкретните модели електромобили, избрани за автопарка в Мюнхен, ще бъдат разкрити от компаниите по-късно тази година.

Оперирането на ефективна услуга за роботизирани таксита в гъстото европейско движение изисква промяна в парадигмата на софтуера за автономно шофиране. Autobrains посочва, че традиционните автономни системи често се затрудняват в крайни ситуации, тъй като разчитат на единични, ригидни модели за решаване на всяка ситуация при шофиране. За да реши този проблем, Autobrains представя софтуера си „Agentic AI“, който разбива реалните сценарии на специализирани агенти за вземане на решения, способни на контекстуално разсъждение и адаптация в реално време. Чрез съчетаването на този когнитивен софтуерен слой с мощните чипове на NVIDIA и обширната мрежа за поръчка на превози на Uber, коалицията вярва, че е намерила силно мащабируема формула, независима от конкретния производител, за осъществяване на безпилотни операции на различни глобални пазари.