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Lincoln направи релаксираща капсула, която обаче наподобява... обществена тоалетна

Lincoln направи релаксираща капсула, която обаче наподобява... обществена тоалетна

12 Юни, 2026 11:28 717 5

  • lincoln-
  • релакс зона

Инсталацията, която ще бъде изложена на популярния манхатънски надземен парк High Line, е дело на собствения дизайнерски екип на марката

Lincoln направи релаксираща капсула, която обаче наподобява... обществена тоалетна - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Маркетинговите отдели в автомобилната индустрия понякога раждат гениални идеи, но друг път сътворяват недоразумения, които оставят публиката в бурен екстаз от смях. Точно такъв е случаят с американския премиум бранд Lincoln, който реши да изненада жителите и гостите на Ню Йорк с футуристична капсула за релакс. Проектът, гръмко наречен „The Sanctuary: By Lincoln Rejuvenate“, е замислен като оазис на спокойствието в градската джунгла, но има един малък, леко конфузен детайл – отвън конструкцията поразително напомня на... ултралуксозна преносима тоалетна.

Инсталацията, която ще бъде изложена на популярния манхатънски надземен парк High Line, е дело на собствения дизайнерски екип на марката. Въпреки че експертите са се постарали с изискана двуцветна боя в нюанси Sunrise Copper и White Platinum, вертикални остъкления и огромни, светещи емблеми на бранда, визуалната асоциация с петзвезден мобилен санитарен възел остава неизбежна. Като изключим леко неловкия екстериор обаче, вътрешността на тази „кабина за рестартиране“ предлага абсолютно кралски разкош, взет директно от флагманите на американците. В центъра на купето е разположено прословутото кресло от модела Navigator с цели 30 посоки на регулиране, облечено в луксозна кожа Warm Horizon и снабдено с дълбок, релаксиращ масаж.

За да бъде сетивното изживяване пълно, Lincoln са натъпкали капсулата с технологии до краен предел. Посетителите са посрещани от огромен дисплей, който имитира внушителния 48-инчов екран от моделите Nautilus и Navigator, премиум аудиосистема Revel и амбиентно осветление, реагиращо на движенията. Специален ароматен дифузер пък изпълва пространството с маркови ухания като „Облачен балсам“ и „Мистична гора“.

Гостите на инсталацията могат да избират между пет специални програми за възстановяване с продължителност от 5 или 10 минути, които дирижират звука, температурата, светлината и миризмите с цел пълно откъсване от стреса. Любопитното е, че самият производител чистосърдечно признава, че едва една трета от реалните собственици на техните джипове изобщо се сещат да пускат тази функция в колите си. Дали това странно „светилище“ на колела ще успее да засили интереса към екстрата, или ще остане в историята просто като най-скъпата импровизирана обществена тоалетна в Ню Йорк, предстои да разберем.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    3 0 Отговор
    да монтират златно цукало вътре и готово - две в едно

    Коментиран от #4

    11:41 12.06.2026

  • 2 Ганю

    1 0 Отговор
    И какво от това, аз най-добре релаксирам седнал във WC, но ми липсва нарязания вестник, немам какво да чета.

    12:24 12.06.2026

  • 3 Цвета Му е !

    1 0 Отговор
    Много !

    Еофоризиращ !

    13:23 12.06.2026

  • 4 Това Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мюмюн":

    Част !

    От Релакса !

    13:24 12.06.2026

  • 5 Имо ! Един Проблем !

    1 0 Отговор
    Може да забравиш !

    За къде си Тръгнал !

    13:45 12.06.2026