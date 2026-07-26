Сондата Juno за първи път измери температурата във вътрешността на Йо, най-вулканично активното тяло в Слънчевата система

Юпитеровият спътник Йо, известен със своя изключително агресивен ландшафт, отново се превърна в център на научен пробив. За първи път в историята на космическите изследвания автоматичната сонда Juno успя да надникне под повърхността на този вулканичен ад и да измери топлинния профил във вътрешните му слоеве. Постижението не просто променя познанията ни за планетарната геология, но и подсказва за иновативен метод, който учените могат да приложат при мониторинга на вулканичната активност на нашата собствена планета.

Ключът към този успех се оказа микровълновият радиометър MWR – инструмент, изработен първоначално за анализ на атмосферата под облачната покривка на Юпитер. Чрез своите шест чувствителни антени уредът улавя радиоизлъчване в широк спектър от дължини на вълната. По-дългият сигнал позволява "сканиране" на по-голяма дълбочина, стигаща от броени сантиметри до няколко метра под повърхността. Резултатите показаха категоричен скок в температурата с над 22 градуса по Целзий още в първите метри – физически градиент, който слънчевата светлина просто няма как да генерира самостоятелно.

Научният екип зад мисията очертава два вероятни сценария за тази аномалия. Според първия, през кората на спътника непрекъснато преминава мощен вътрешен топлинен поток, който в глобален мащаб освобождава близо тридесет пъти повече енергия спрямо средните показатели на Земята. Втората хипотеза предполага съществуването на обширни подземни езера от изстиваща магма, скрити под дебел слой втвърдена скална маса, които към момента заемат около една десета от цялата територия на луната.

Данните променят коренно и представата ни за релефа на спътника. Въпреки високите планински масиви, измерванията сочат, че огромна част от повърхността е оформена от изключително равни терени, покрити не с твърда скала, а с рохкав материал, подобен на вулканична пепел или пемза. Разбирането на тези процеси, задвижвани от колосалните приливни сили на Юпитер, превръща Йо в уникална природна лаборатория. Натрупаната информация не само помага за дешифрирането на екзопланети далеч от техните майчини звезди, но и предлага готова методология за нови изследвания на опасните вулканични зони на Земята.