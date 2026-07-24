Honor представя роботизирания си смартфон тази седмица

Дългоочакваната серийна версия на радикалната концепция „Robot Phone“ на Honor изглежда ще се появи на пазара по-рано, отколкото очакваха наблюдателите в бранша. Honor официално насрочи специално „Събитие за представяне на технологии за изображения“ на 28 юли, в партньорство с легендарния производител на кинокамери ARRI, за да демонстрира това, което марките описват като цялостен работен процес от киноклас, интегриран директно в корпус на преносимо устройство.

Honor активно подгряваше интереса към високопроизводителните видеозаписни възможности на устройството на редица престижни световни сцени. Тестови модели и ранни прототипи бяха забелязани на живо по време на излъчванията на финала на Световното първенство по футбол, както и на място по време на Международния филмов фестивал в Шанхай.

Въпреки публичните си изяви в продължение на няколко месеца, Honor успя да запази в тайна пълните механични спецификации и подробната техническа информация. Натискът към високотехнологичния хардуер върви ръка за ръка с по-широка промяна на бранда за производителя. Honor наскоро представи обновено корпоративно лого с елегантен дизайн на разделен пръстен, съчетано с ново мото на марката – „Dare To Be“, което сигнализира за смела нова посока, докато компанията се готви да превърне своята моторизирана камера с жироскоп от концептуална в реалност.