Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Honor представя роботизирания си смартфон тази седмица

Honor представя роботизирания си смартфон тази седмица

24 Юли, 2026 13:18 409 1

  • honor-
  • смартфон-
  • роботизиран смартфон

Премиерата е насрочена за 28 юли

Honor представя роботизирания си смартфон тази седмица - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългоочакваната серийна версия на радикалната концепция „Robot Phone“ на Honor изглежда ще се появи на пазара по-рано, отколкото очакваха наблюдателите в бранша. Honor официално насрочи специално „Събитие за представяне на технологии за изображения“ на 28 юли, в партньорство с легендарния производител на кинокамери ARRI, за да демонстрира това, което марките описват като цялостен работен процес от киноклас, интегриран директно в корпус на преносимо устройство.

Honor активно подгряваше интереса към високопроизводителните видеозаписни възможности на устройството на редица престижни световни сцени. Тестови модели и ранни прототипи бяха забелязани на живо по време на излъчванията на финала на Световното първенство по футбол, както и на място по време на Международния филмов фестивал в Шанхай.

Въпреки публичните си изяви в продължение на няколко месеца, Honor успя да запази в тайна пълните механични спецификации и подробната техническа информация. Натискът към високотехнологичния хардуер върви ръка за ръка с по-широка промяна на бранда за производителя. Honor наскоро представи обновено корпоративно лого с елегантен дизайн на разделен пръстен, съчетано с ново мото на марката – „Dare To Be“, което сигнализира за смела нова посока, докато компанията се готви да превърне своята моторизирана камера с жироскоп от концептуална в реалност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази смешка

    0 0 Отговор
    няма кой да я купи!

    13:47 24.07.2026