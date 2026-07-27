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Хибриден самолет достигна 9000 метра за първи път

Хибриден самолет достигна 9000 метра за първи път

27 Юли, 2026 12:17 467 0

  • самолет-
  • хибридна система

Инженерният пробив на GE Aerospace и NASA отваря вратата към ново поколение гражданска авиация с драстично намален въглероден otпечатък

Хибриден самолет достигна 9000 метра за първи път - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Авиационната индустрия направи съществена крачка към декарбонизацията на търговските полети, след като специално модифициран летателен апарат с хибридно-електрическо задвижване извърши успешен опит на крейсерска височина. Експерименталната машина се издигна над 30 000 фута (приблизително 9100 метра) – диапазонът, в който традиционно оперират съвременните пътнически лайнери. По време на изпитанието прототипът запази пълна стабилност и функционира в хибриден режим над два последователни часа.

Технологичната демонстрация е резултат от мащабно сътрудничество между GE Aerospace, космическата агенция NASA, BETA Technologies и корпорацията Boeing. За основа на тестовата платформа бе използван регионалният турбовитлов самолет Saab 340B. В сърцето на силовия агрегат залегна доказаният газотурбинен двигател CT7, интегриран с електрическа архитектура от мегаватов клас. Интелигентна система за управление поема автоматичното разпределение на натоварването между конвенционалния двигател и електрическата компонента в зависимост от конкретната фаза на полета – от излитането и набирането на височина до хоризонталния полет.

Хибриден самолет достигна 9000 метра за първи път

Сложният инженерен комплекс включва специализирани електродвигатели, инвертори, захранващи контролери, редуктори, витла, топлообменници и прецизни сензори за въртящ момент, конструирани от GE Aerospace. Енергийното съхранение е поверено на батерийни блокове от BAE Systems, докато дъщерното дружество на Boeing – Aurora Flight Sciences, разработи специално външно капотиране (гондола) за съхранение и охлаждане на силовата електроника.

Преди да се стигне до практическия полет в реални атмосферни условия, компонентите са преминали през серия симулационни изпитания в лабораториите на NASA при условия, равняващи се на височина от 13,7 километра. Очаква се натрупаният опит и решенията от тази програма да залегнат в бъдещото поколение авиационни двигатели CFM RISE, чиято цел е редуциране на разхода на гориво и вредните емисии с над 20 процента спрямо най-модерните серийни агрегати днес.


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