Apple забавя най-чакания си аксесоар

Купертино натиска спирачките по отношение на най-очаквания си флагмански продукт извън серията iPhone, като реши да отложи официалното представяне на първите си умни очила до Световната конференция на разработчиците през юни 2027 година. Според информация от веригата за доставки, предоставена от Марк Гурман от Bloomberg, устройството с вътрешно кодово име N50, първоначално е било планирано да излезе от производствената линия много по-рано, но Apple реши да се оттегли, за да отговори на нарастващите глобални опасения относно поверителността и да усъвършенства хардуера, преди да предостави на разработчиците възможността да създадат софтуер по поръчка.

Вместо да пусне на пазара недовършен продукт, технологичният гигант използва допълнителното време, за да разработи усъвършенствани вградени в устройството мерки за защита на личните данни, като по този начин гарантира, че устройството за носене на главата отговаря на строгите стандарти за безопасност преди официалното му пускане на пазара в края на 2027 година.

Докато умните очила преминават през продължителна калибрация в рамките на научноизследователската и развойна дейност, серията смарт часовници на Apple се подготвя за планираното обновяване. Тестовите прототипи на три различни варианта за носене на китката са достигнали късен етап на валидационни тестове, водени от основния модел Apple Watch Series 12, с вътрешни обозначения на шасито N237 за стандартната версия с Wi-Fi и N238 за версията с LTE връзка, заедно с издръжливия Watch Ultra 4 с кодово име N240.

Вместо да представят радикално преработен дизайн от нулата, тези предстоящи смартчасовници следват подхода на класически фейслифт. Вътрешно, както Series 12, така и Ultra 4 ще разполагат с подобрена система, включваща по-бърз и по-ефективен процесор, съчетан с усъвършенствана телеметрия за мониторинг на здравето и по-прецизни сензори за проследяване на фитнес активността. Междувременно купувачите, които търсят модел от началния клас, ще трябва да се задоволят със съществуващите наличности, тъй като Apple пропуска обновяването на Watch SE за този моделен цикъл след пускането на Watch SE 3.