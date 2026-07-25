Facebook въвежда безплатни значки за потребителите си

Meta въвежда нова програма за проверка на потребители, предназначена да потвърди, че зад волана седи истински човек. Системата, наречена „Facebook Verified“, предлага безплатен базов знак за валидиране, чиято цел е да ограничи неавтентичната дейност и генерираните от изкуствен интелект фалшиви профили в цялата платформа.

Вместо да изисква платен абонамент или сложна документация, процесът на регистрация функционира подобно на бърза проверка. Потребителите просто записват кратко видео селфи с основни движения на главата, което софтуерът на Meta сравнява със съществуващите изображения в профила, за да потвърди съвпадението.

След като бъде одобрен, новият знак с бяла отметка се добавя към профила, като първоначално се показва в често посещавани области като Facebook Marketplace, Dating, Groups и потребителските профили, преди в крайна сметка да бъде разпространен и в основните публикации в News Feed.

Meta позиционира значката строго като печат, доказващ, че потребителят е човек, а не като одобрение на поведението му или гаранция за надеждност. За да отговарят на изискванията за въвеждането на функцията, притежателите на акаунти трябва да са навършили поне 18 години, да нямат нарушения, свързани с измамни практики или нарушения на правилата на платформата, и да използват стандартни лични профили, а не търговски страници или настройки в „Професионален режим“. Опцията за верификация прави своя дебют на избрани тестови пазари, преди да бъде отворена за глобален трафик, като предоставя на обикновените потребители бърза визуална проверка, за да видят кой всъщност седи зад профила.