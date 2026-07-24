Отново се появиха слухове за забавяне на сгъваемия iPhone

Драмата свързана с отдавна обсъждания флагман на Apple, сгъваемият iPhone Ultra, пое поредния обрат, след като най-новите данни сочат, че макар премиерната поява на това ултра-премиум устройство да остава насрочена за септември тази година, заедно с основната серия iPhone 18 Pro, доставките до магазините може да се забавят.

Според доклади, основният производствен партньор Foxconn е срещнал неочаквани затруднения при опитите си да настрои окончателните допуски за масово производство. Пречките произтичат директно от два от най-сложните от механична гледна точка компонента на шасито, прецизната архитектура на пантата и дългосрочната структурна издръжливост на гъвкавия дисплей. Макар че пробните инструменти и първоначалните тестови цикли преди това даваха обещаващи резултати, ускоряването на сглобяващите линии до пълна производствена скорост, без да се прави компромис с качеството на изработката, се оказва деликатна инженерна задача.

Наблюдатели в индустрията отбелязват, че дори ако Foxconn се нуждае от допълнително време, за да изглади тези структурни допуски, стратегията за поетапно пускане на пазара остава най-вероятният сценарий. Подобно на предишни дебюти на флагмански модели, които се сблъскаха с производствени ограничения в завода, Купертино биха могли да представят сгъваемия телефон в стил „книга“ по време на есенното си представяне, за да създадат очакване, като същевременно отложат доставките за търговската мрежа до късната есен. Докато крайните производствени бройки не напуснат фабриката, на потенциалните купувачи, които проявяват интерес към най-скъпото мобилно устройство на Apple до момента, се препоръчва да държат средствата за депозит на разположение за момента, в който официално се отворят поръчките.