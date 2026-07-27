Samsung готви рекорден брой флагмански устройства за следващата година

Веднага след лятното си представяне на хардуер, плановете на Samsung за 2027 година вече се разкриват и сочат към мащабно разширяване на продуктовата гама. Нов доклад от Южна Корея сочи, че технологичният гигант планира агресивна кампания с осем флагмански устройства през календарната година, като значително ще разшири както традиционната си гама от смартфони, така и тази от сгъваеми модели.

Най-забележимата промяна се очаква през втората половина на 2027 година, когато Samsung планира да пусне на пазара безпрецедентен брой от четири различни сгъваеми модела. Наред с познатите Z Flip9 и Z Fold9, източници от веригата за доставки съобщават за появата на по-висок клас модел Z Fold9 Ultra, както и за търговския дебют на Z TriFold 2. Според информацията, доставчиците на компоненти вече са ангажирани за разработката на архитектурата на многократно сгъваемия дисплей. Изтеклата информация ефективно опровергава и последните слухове в бранша, според които серията сгъваеми телефони тип „мида“ Z Flip е била на път да бъде премахната, като потвърждава, че компактният формат остава основен стълб на продуктовата гама.

Разширяването всъщност ще започне по-рано през годината, по време на обичайния пролетен период за представяне на хардуер, като семейството Galaxy S27 ще се разрасне от три на четири различни варианта. Докато стандартните Galaxy S27 и S27 Plus ще продължат да служат като основните модели с голям обем на продажби, в най-високия ценови сегмент те ще бъдат допълнени от S27 Ultra и изцяло новия Galaxy S27 Pro.

Първите подробности сочат, че S27 Pro е проектиран да отговори директно на дългогодишното търсене на „компактен Ultra“ флагман. Изграден около 6,47-инчов дисплей, моделът Pro има за цел да събере камера от най-висок клас и премиум спецификации в значително по-удобен за ползване формат за потребители, които предпочитат по-малки устройства, без да правят компромис с функционалността