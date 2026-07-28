MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега

Германският технологичен гигант MAHLE се подготвя да демонстрира радикално решение за логистичния сектор по време на предстоящото изложение IAA Transportation в Хановер. Разработката е насочена към превозвачите, за които преминаването към изцяло електрическа флота все още е трудно изпълнимо поради липсата на достатъчно развита зарядна инфраструктура за тежкотоварни композиции. Концепцията разчита на високоефективен генератор с двигател с вътрешно горене, който захранва батерията единствено при необходимост, осигурявайки допълнителен автономен пробег от 400 километра.

Основното предимство на модулния агрегат се крие в значителното олекотяване на самата композиция. Чрез заместването на около една трета от масивната батерия, общото тегло на камиона намалява с приблизително 600 килограма, което директно увеличава неговия полезен товар. Генераторът с мощност до 130 kW разполага с авангардно маслено охлаждане и е оптимизиран за работа с възобновяеми биогорива като HVO100, позволявайки драстично съкращаване на въглеродните емисии без загуба на оперативна гъвкавост при екстремни натоварвания.

Заедно с хибридната система за пробег, MAHLE ще представи за първи път и своя изцяло нов безмагнитен електромотор MCT. Агрегатът не използва скъпи редкоземни елементи, разполага с мощност от 370 kW и постига впечатляваща ефективност от 95%, утвърждавайки новата посока в развитието на зеления тежкотоварен транспорт.