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MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега

MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега

28 Юли, 2026 12:50 544 2

  • удължител на пробега-
  • mahle-
  • камиони

Технологичният модул позволява изминаването на над 800 километра без необходимост от гигантска батерия и продължително престояване на зарядните станции

MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският технологичен гигант MAHLE се подготвя да демонстрира радикално решение за логистичния сектор по време на предстоящото изложение IAA Transportation в Хановер. Разработката е насочена към превозвачите, за които преминаването към изцяло електрическа флота все още е трудно изпълнимо поради липсата на достатъчно развита зарядна инфраструктура за тежкотоварни композиции. Концепцията разчита на високоефективен генератор с двигател с вътрешно горене, който захранва батерията единствено при необходимост, осигурявайки допълнителен автономен пробег от 400 километра.

MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега

Основното предимство на модулния агрегат се крие в значителното олекотяване на самата композиция. Чрез заместването на около една трета от масивната батерия, общото тегло на камиона намалява с приблизително 600 килограма, което директно увеличава неговия полезен товар. Генераторът с мощност до 130 kW разполага с авангардно маслено охлаждане и е оптимизиран за работа с възобновяеми биогорива като HVO100, позволявайки драстично съкращаване на въглеродните емисии без загуба на оперативна гъвкавост при екстремни натоварвания.

MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега

Заедно с хибридната система за пробег, MAHLE ще представи за първи път и своя изцяло нов безмагнитен електромотор MCT. Агрегатът не използва скъпи редкоземни елементи, разполага с мощност от 370 kW и постига впечатляваща ефективност от 95%, утвърждавайки новата посока в развитието на зеления тежкотоварен транспорт.

MAHLE променя правилата при тежките камиони с иновативен удължител на пробега


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  • 1 Маалето

    0 0 Отговор
    Обобщавам: направили са хибрид. С асинхронен мотор с инверторно управление (като на първата Тесла, има го също в много от климатиците и пералните).

    13:14 28.07.2026

  • 2 Швабен

    0 0 Отговор
    мейд, ама къв е па тоя безмагнитен електромотор бе? Или и те почнаха като китайците с нова физика...!

    13:15 28.07.2026