Новият AI асистент на Ford е обучен да диагностицира неизправности в автомобилите

Американският автомобилен гигант Ford прави нова стъпка в дигитализацията на своите превозни средства, превръщайки стандартните инструкции за експлоатация в интелигентен събеседник. Собствениците на съвместими модели на Ford и Lincoln вече разполагат с високотехнологичен виртуален помощник, вграден директно в мобилните приложения на марките. Системата не просто отговаря на общи въпроси, а анализира телеметрията на превозното средство в реално време, за да предлага прецизни решения.

Интеграцията на новата функционалност протича поетапно, като с приоритет са автомобилите от моделна година 2021 и по-нови, оборудвани с активен модем. По данни на концерна от Dearborn, потенциалният обхват на услугата ще надхвърли осем милиона превозни средства. Потребителите ще разпознаят достъпа до изкуствения интелект по появата на икона със син овал и символ на искра в горния десен ъгъл на контролния екран в приложението.

Основното предимство на платформата се крие в автоматичното разпознаване на конкретния автомобил. Системата вече разполага с данни за модела, годината на производство, оборудването и наличните пакети, премахвайки необходимостта от ръчно въвеждане на спецификации. Читателите могат да задават въпроси чрез текстов чат или да изпращат снимки. Асистентът мигновено обработва електронното ръководство и предоставя достъпни отговори – от проверка на наличието на полуавтономната система BlueCruise до изчисления дали нов габаритен мебелен артикул би се събрал в товарното пространство.

Функционалният спектър надхвърля традиционните справочници благодарение на сигурната връзка с бордовите сензори. AI модулът следи параметри като ниво на горивото, заряд на батерията, налягане в гумите и ресурс на двигателното масло. Това позволява на софтуера да оценява остатъчния пробег до избрана дестинация и да информира за предстоящи технически прегледи. При светване на предупредителна индикация на таблото, дигиталният съветник дешифрира грешката и предлага алгоритъм за първоначална проверка. От Ford уточняват, че технологията не замества професионалната сервизна диагностика, а цели да улесни водача при идентифицирането на проблема.

Дългосрочната стратегия на компанията предвижда пълно вграждане на алгоритмите в мултимедийните системи на автомобилите през 2027 година, с което ще се премахне зависимостта от мобилното устройство. Паралелно с това, моделите с платформа Ford и Lincoln Digital Experience ще интегрират Google Gemini като основен гласов асистент за функции като климатизация, навигация и медия, докато собственият изкуствен интелект на Ford ще остане фокусиран изцяло върху техническото състояние на превозното средство.