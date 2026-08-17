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Samsung подготвя цели пет нови сгъваеми устройства

Samsung подготвя цели пет нови сгъваеми устройства

17 Август, 2026 15:15 569 2

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Очаква се премиерата да се състои през следващата година

Samsung подготвя цели пет нови сгъваеми устройства - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung работи на пълни обороти в сегмента на сгъваемите устройства, като увеличава производството на новия си модел Galaxy Z Fold8 с още един милион бройки, за да отговори на нарастващото глобално търсене. Но южнокорейският технологичен гигант не се задоволява само с това да заема лидерската позиция; според източници от бранша, цитирани от ETNews, компанията се готви да представи амбициозна гама от пет модела за предстоящото поколение Galaxy Z9. Начело ще бъде обновен модел Z Fold9 с широк корпус, придружен от втори, още по-широк вариант, проектиран специално за високоскоростно мултимедийно ползване.

Това потенциално разширяване показва, че Samsung разнообразява опциите си за корпуси, за да отговори на различни потребителски профили. Докато стандартният Z Fold8 разполага с вътрешен дисплей с квадратна форма и съотношение на страните 4:3 – идеален за сърфиране в интернет, работа с документи и фотография – той създава забележими черни ленти при възпроизвеждане на видео в широк екран. За да се преодолее този проблем, новата версия на Samsung с широко съотношение на екрана, за която се носят слухове и която в момента е в ранните етапи на концептуално разработване, има за цел да оптимизира екранното пространство за кинематографичните формати 16:9 и 21:9, като по този начин ефективно предлага специализирано устройство за любителите на видеото и мобилните геймъри.

Останалите модели от флотилията от пет устройства ще бъдат флагманският Z Fold9 Ultra, сгъваемият Z Flip9 с размер, подходящ за джоба, и Galaxy Z TriFold от второ поколение. Новините, потвърждаващи Z Flip9, сложиха край на слуховете за изчезването на линията със сгъваеми устройства, въпреки че бюджетната версия „Flip FE“ беше окончателно отложена поради нарастващите разходи за компоненти за памет. Междувременно сложният модел с три сгъвания – който първоначално дебютира като концептуален модел с ограничено производство – е планиран за по-широкомащабно серийно производство, което гарантира, че Samsung ще запази твърда позиция във всяка ниша на пазара на сгъваеми устройства от ултра-премиум сегмента.


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