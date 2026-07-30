Европейски компании започнаха масово да купуват китайски камиони с мощност 940 конски сили

Европейският сектор на товарните превози навлезе в нова ера с официалния старт на серийното производство на електрическия влекач eTopas 600. Първият екземпляр от конфигурацията 4x2 вече слезе от поточната линия на завода на Steyr Automotive в Австрия, маркирайки важен крайъгълен камък за навлизането на азиатските технологии на Стария континент. Конструкцията е базирана изцяло върху китайска платформа, а ключови логистични оператори като DHL Freight, Gress, Temmel и Lontex вече получиха първите си бройки, пускайки ги в реална експлоатация по пътищата на Германия, Австрия, Нидерландия, Полша и Чехия.
Проектиран с ясната цел да се конкурира директно с утвърдените европейски производители в тежкия сегмент, eTopas 600 разполага с внушителна пикова мощност от 940 конски сили. Енергийният арсенал на машината се базира на литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет от 621 киловатчаса, за която се посочва изключителен жизнен цикъл, надхвърлящ 1,2 милиона изминати километра.
Инженерният екип е заложил на изключително ефективна архитектура за презареждане. От двете страни на камиона са разположени стандартни CCS2 портове, позволяващи едновременно захранване с два конектора. Системата приема максимална мощност от 646,7 киловата, което прави възможно възстановяването на заряда от 20 до 80 процента за едва 38 минути.
Важно е да се отбележи, че първоначалната инвестиция за закупуване на подобен електрически камион е приблизително два пъти и половина по-висока спрямо конвенционален дизелов аналог, но икономическата логика зад подобна покупка е отчасти обоснована. Търговските превозни средства от този клас спестяват около 30 цента на всеки километър, главно благодарение на пълното освобождаване от пътни такси по магистралната мрежа в Германия. Според изчисленията на експертите, разликата в покупната цена се възвръща напълно след приблизително 500 000 километра пробег.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нека да има
10:46 30.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
10:48 30.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #7
10:49 30.07.2026
4 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #11
10:50 30.07.2026
5 това е хубаво . нови камьони
10:59 30.07.2026
6 Пич
В транспортния сектор е важна скоростта на доставките и обема на товара! Както висне Тира цяло денонощие на зареждачката, и като падне батерията, и спре, защото не може да си влачи товара......
И когато климатика поради същата причина спре да охлажда месото...
Коментиран от #9
10:59 30.07.2026
7 Слънчасалия
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тесла Семи е най добрият електрически камиони, въпрос на време е да завладее света. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.
Коментиран от #10, #13
11:11 30.07.2026
8 Хохо Бохо
11:11 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Слънчасалия":Въпрос на колко време 🤔❓
На година, на ПЕТ години, на.....
ПЕТДЕСЕТ години ❗
Или повече🤔
11:15 30.07.2026
11 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":Ще има такси , ще има!
11:15 30.07.2026
12 млат еврас
11:24 30.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Слънчасалия":ИЛЮЗОН, обяви 2017-та за начало на продажбите на Тесла Семи ❗
Сега сме средата на 2026-та ,
в Европа колко Семи-та има 🤔❓
Кога ще стигнат 0,000001% от камионите ❗
Коментиран от #15
11:43 30.07.2026
14 Госあ
Коментиран от #17
11:50 30.07.2026
15 Слънчасалия
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Имат хиляди поръчки за електрически камиони,само да довършат завода и поточната линия да тръгне.
Коментиран от #16
11:50 30.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Слънчасалия":Правиш ли разлика между
Желанието ти да спиш с една жена
и това тя реално да дойде при теб🤔❓❗
Коментиран от #19
11:53 30.07.2026
17 Хм...
До коментар #14 от "Госあ":Спокойно, и ние купуваме руски горива. Матушката ти е доволна. Отделно се отчитаме с данък през Боташ.
Коментиран от #20
11:55 30.07.2026
18 Госあ
11:57 30.07.2026
19 Слънчасалия
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като не ще,тя губи.Имам си здрава дясна ръка!
Коментиран от #21
11:57 30.07.2026
20 Госあ
До коментар #17 от "Хм...":Купуваме, през трети страни. Като Гърция например.
Коментиран от #23
11:58 30.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Слънчасалия":Явно не можа да направиш разликата❗
И между другото - ползвай лявата ръка, дясната я ползват левичарите❗
Можеш и преди това да седнеш на нея за една две минути, че да изтръпне😉
12:07 30.07.2026
22 Факт
12:13 30.07.2026
23 Хм...
До коментар #20 от "Госあ":Ти трябва да си доволен, отчитаме се на матушката ти.
Коментиран от #24
12:19 30.07.2026
24 Госあ
До коментар #23 от "Хм...":Аве братчед, комсомола на бай Тошо беше по отворен от вас ве ! България тогава си сътрудничеше яко и с Япония и с Франция и дори със сащ ! Кʼви хора сте вие ве ?! Ако приемем, че го правите по идеологически причини…ама вашʼта идеология е у банковата сметка. Така че сте ми ясни.
12:32 30.07.2026