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Европейски компании започнаха масово да купуват китайски камиони с мощност 940 конски сили

Европейски компании започнаха масово да купуват китайски камиони с мощност 940 конски сили

30 Юли, 2026 10:42 1 914 24

  • камиони-
  • електрически камион-
  • китайски камиони-
  • австрия

Австрийското производство на иновативния eTopas 600 официално стартира, а водещи логистични гиганти вече внедряват модела в своите автопаркове

Европейски компании започнаха масово да купуват китайски камиони с мощност 940 конски сили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският сектор на товарните превози навлезе в нова ера с официалния старт на серийното производство на електрическия влекач eTopas 600. Първият екземпляр от конфигурацията 4x2 вече слезе от поточната линия на завода на Steyr Automotive в Австрия, маркирайки важен крайъгълен камък за навлизането на азиатските технологии на Стария континент. Конструкцията е базирана изцяло върху китайска платформа, а ключови логистични оператори като DHL Freight, Gress, Temmel и Lontex вече получиха първите си бройки, пускайки ги в реална експлоатация по пътищата на Германия, Австрия, Нидерландия, Полша и Чехия.

Проектиран с ясната цел да се конкурира директно с утвърдените европейски производители в тежкия сегмент, eTopas 600 разполага с внушителна пикова мощност от 940 конски сили. Енергийният арсенал на машината се базира на литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет от 621 киловатчаса, за която се посочва изключителен жизнен цикъл, надхвърлящ 1,2 милиона изминати километра.

Инженерният екип е заложил на изключително ефективна архитектура за презареждане. От двете страни на камиона са разположени стандартни CCS2 портове, позволяващи едновременно захранване с два конектора. Системата приема максимална мощност от 646,7 киловата, което прави възможно възстановяването на заряда от 20 до 80 процента за едва 38 минути.

Важно е да се отбележи, че първоначалната инвестиция за закупуване на подобен електрически камион е приблизително два пъти и половина по-висока спрямо конвенционален дизелов аналог, но икономическата логика зад подобна покупка е отчасти обоснована. Търговските превозни средства от този клас спестяват около 30 цента на всеки километър, главно благодарение на пълното освобождаване от пътни такси по магистралната мрежа в Германия. Според изчисленията на експертите, разликата в покупната цена се възвръща напълно след приблизително 500 000 километра пробег.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нека да има

    16 2 Отговор
    няма нищо лошо в това стига да има сервизи за тях понеже като се счупи и остава паметник…

    10:46 30.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор
    Очаквайте оглушителен ВОЙ от Тесльо🤔❗

    10:48 30.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 3 Отговор
    ИЛЮЗОН Мъск вече седма година АХА да пусне на пазара своя камион❗ИЛЮЗИИ❗

    Коментиран от #7

    10:49 30.07.2026

  • 4 Кобра Кай 🥋

    32 3 Отговор
    Защо е освободен от пътни такси!? Тия ел буклуци тежат с 50% повече от двг! Трябва да плащат двойна пътна такса, защото изронват асфалта.

    Коментиран от #11

    10:50 30.07.2026

  • 5 това е хубаво . нови камьони

    8 2 Отговор
    то европа няма пътища за тирове . затова тираджийте са недоволни . висят по границите . много от тях са санкционирани . изместиха влаковете за да пренасят по скъпо товари . влаковете седят без да транспортират контейнери и товари . бяха направени влаковете да карат товари навсякъде дълги години . идва кораба и разтоварват на товарен влак товара . и влака пътува до най отдалечени фабрики, складове, комбинати . 60-70 не е имало толкова тирове . 1 влак може да носи колкото 40 тира . но са ги направили бавни . бизнеса иска тирове .

    10:59 30.07.2026

  • 6 Пич

    13 6 Отговор
    Вече в народната лексика спокойно може да се прибави - Тъпи, като европейци!!!
    В транспортния сектор е важна скоростта на доставките и обема на товара! Както висне Тира цяло денонощие на зареждачката, и като падне батерията, и спре, защото не може да си влачи товара......
    И когато климатика поради същата причина спре да охлажда месото...

    Коментиран от #9

    10:59 30.07.2026

  • 7 Слънчасалия

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тесла Семи е най добрият електрически камиони, въпрос на време е да завладее света. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #10, #13

    11:11 30.07.2026

  • 8 Хохо Бохо

    12 2 Отговор
    Когато сам се откажеш от неограничени ресурси и енергия на ниска цена и любезно ги предоставиш на азиатците така става. ЕС става третият свят, криминално гето на света. Давайте още санкции, Китай харесва вашите санкции

    11:11 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слънчасалия":

    Въпрос на колко време 🤔❓
    На година, на ПЕТ години, на.....
    ПЕТДЕСЕТ години ❗
    Или повече🤔

    11:15 30.07.2026

  • 11 ГУМЕН КРАДЕВ

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кобра Кай 🥋":

    Ще има такси , ще има!

    11:15 30.07.2026

  • 12 млат еврас

    9 2 Отговор
    Да ве, плати тройно за влекач, па после го избивай от пътни такси, браво ве умници, а едно прецакване на батерията и като не и признаят гаранцията кво правим, а като товариш няколко тона по малко и кво правиш, нещата с таксите много бързо ще се променят, таксите вече са бизнес, единствения останал държавен още и нямат нищо общо с ремонти и строежи на магистрали, ЕС държавите го ползват да си пълнят хазните, та не лежете на тая кълка.

    11:24 30.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слънчасалия":

    ИЛЮЗОН, обяви 2017-та за начало на продажбите на Тесла Семи ❗
    Сега сме средата на 2026-та ,
    в Европа колко Семи-та има 🤔❓
    Кога ще стигнат 0,000001% от камионите ❗

    Коментиран от #15

    11:43 30.07.2026

  • 14 Госあ

    6 1 Отговор
    Всички в Европа привличат китайски инвестиции и продължават да купуват руски енергоизточници, само националните предатели от ПП-ДБ дошли от селата на жълтите павета, саботират страната ни !!! И баце от ипон, разбира се ! Отпратил една китайска делегация за железницата, една за АЕЦʼа и една за тунелите !!!

    Коментиран от #17

    11:50 30.07.2026

  • 15 Слънчасалия

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Имат хиляди поръчки за електрически камиони,само да довършат завода и поточната линия да тръгне.

    Коментиран от #16

    11:50 30.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Слънчасалия":

    Правиш ли разлика между
    Желанието ти да спиш с една жена
    и това тя реално да дойде при теб🤔❓❗

    Коментиран от #19

    11:53 30.07.2026

  • 17 Хм...

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Спокойно, и ние купуваме руски горива. Матушката ти е доволна. Отделно се отчитаме с данък през Боташ.

    Коментиран от #20

    11:55 30.07.2026

  • 18 Госあ

    3 0 Отговор
    И като цяло, в развитата част на Азия като Китай и Япония, товарите се превозват на дълги разстояния предимно с железопътен транспорт ! Камиони се ползват за регионална доставка !

    11:57 30.07.2026

  • 19 Слънчасалия

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като не ще,тя губи.Имам си здрава дясна ръка!

    Коментиран от #21

    11:57 30.07.2026

  • 20 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Купуваме, през трети страни. Като Гърция например.

    Коментиран от #23

    11:58 30.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Слънчасалия":

    Явно не можа да направиш разликата❗

    И между другото - ползвай лявата ръка, дясната я ползват левичарите❗
    Можеш и преди това да седнеш на нея за една две минути, че да изтръпне😉

    12:07 30.07.2026

  • 22 Факт

    1 0 Отговор
    Купете и после следва винетка

    12:13 30.07.2026

  • 23 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    Ти трябва да си доволен, отчитаме се на матушката ти.

    Коментиран от #24

    12:19 30.07.2026

  • 24 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хм...":

    Аве братчед, комсомола на бай Тошо беше по отворен от вас ве ! България тогава си сътрудничеше яко и с Япония и с Франция и дори със сащ ! Кʼви хора сте вие ве ?! Ако приемем, че го правите по идеологически причини…ама вашʼта идеология е у банковата сметка. Така че сте ми ясни.

    12:32 30.07.2026