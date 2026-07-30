Европейски компании започнаха масово да купуват китайски камиони с мощност 940 конски сили

Европейският сектор на товарните превози навлезе в нова ера с официалния старт на серийното производство на електрическия влекач eTopas 600. Първият екземпляр от конфигурацията 4x2 вече слезе от поточната линия на завода на Steyr Automotive в Австрия, маркирайки важен крайъгълен камък за навлизането на азиатските технологии на Стария континент. Конструкцията е базирана изцяло върху китайска платформа, а ключови логистични оператори като DHL Freight, Gress, Temmel и Lontex вече получиха първите си бройки, пускайки ги в реална експлоатация по пътищата на Германия, Австрия, Нидерландия, Полша и Чехия.

Проектиран с ясната цел да се конкурира директно с утвърдените европейски производители в тежкия сегмент, eTopas 600 разполага с внушителна пикова мощност от 940 конски сили. Енергийният арсенал на машината се базира на литиево-железно-фосфатна батерия с капацитет от 621 киловатчаса, за която се посочва изключителен жизнен цикъл, надхвърлящ 1,2 милиона изминати километра.

Инженерният екип е заложил на изключително ефективна архитектура за презареждане. От двете страни на камиона са разположени стандартни CCS2 портове, позволяващи едновременно захранване с два конектора. Системата приема максимална мощност от 646,7 киловата, което прави възможно възстановяването на заряда от 20 до 80 процента за едва 38 минути.

Важно е да се отбележи, че първоначалната инвестиция за закупуване на подобен електрически камион е приблизително два пъти и половина по-висока спрямо конвенционален дизелов аналог, но икономическата логика зад подобна покупка е отчасти обоснована. Търговските превозни средства от този клас спестяват около 30 цента на всеки километър, главно благодарение на пълното освобождаване от пътни такси по магистралната мрежа в Германия. Според изчисленията на експертите, разликата в покупната цена се възвръща напълно след приблизително 500 000 километра пробег.