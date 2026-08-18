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Аякс привлече младия талант Жофре Торентс от Барселона

Аякс привлече младия талант Жофре Торентс от Барселона

18 Август, 2026 08:57 380 0

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Каталунският защитник поема към ново предизвикателство в Амстердам

Аякс привлече младия талант Жофре Торентс от Барселона - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона и Аякс официално финализираха трансфера на перспективния защитник Жофре Торентс. Младият бранител, роден на 28 януари 2007 година в Ла Селва дел Камп, ще продължи своята кариера в редиците на нидерландския гранд.

Жофре Торентс започва своя футболен път в Реус Депортиу, но през 2017 година се присъединява към прочутата школа на Барселона. Там той преминава през всички възрастови групи, доказвайки се като един от най-обещаващите леви защитници в академията на петкратните европейски шампиони. Усърдието и талантът му го отвеждат до първия отбор, където под ръководството на Ханзи Флик дебютира в Ла Лига през сезон 2025/2026. В първия кръг срещу Майорка Торентс оставя отлични впечатления при убедителната победа с 3:0, а впоследствие записва още три срещи с екипа на "блаугранас".

Каталунският клуб не пропусна да изрази признателността си към младия футболист. В официално изявление, публикувано в клубните медии, Барселона благодари на Жофре Торентс за неговата отдаденост, професионализъм и лоялност през годините, в които защитаваше цветовете на отбора. "Пожелаваме на Жофре много успехи и късмет в новото му начинание", гласи посланието на "лос кулес".

С този трансфер Жофре Торентс ще има възможност да разгърне потенциала си в един от най-реномираните европейски клубове, известен с развитието на млади таланти.



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