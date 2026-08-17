Глоба за всеки превишен километър в час в Италия

Новостите радикално променят начина, по който се санкционира бързото шофиране. Проектът предвижда редуциране на административните нарушения от досегашните 82 вида до едва 21, но голямата новина за водачите се крие в новия математически модел за изчисление на глобите. Санкциите вече няма да се определят на общи ценови стъпки, а ще се натрупват с такса за всеки отделен километър в час над позволения праг.

Според подготвяния регламент, магистралното превишение се очаква да се таксува с твърда ставка от 10 евро за всеки „излишен“ километър в час. В градски условия тарифата варира между 5 и 10 евро в зависимост от динамиката и потенциалната опасност. Простата сметка показва, че движение със 17 км/ч над лимита на аутобан теоретично ще струва на водача 170 евро. Финалната методология все още се прецизира от експертите, така че изчислените суми имат ориентировъчен характер. Подобна стриктна схема, таксуваща всеки километър поотделно, вече функционира с успех в Естония при цена от 7 евро на километър.

Финансовата санкция обаче е само едната страна на медала. Пакетът от промени предвижда сериозно затягане на мерките срещу системните нарушители чрез обновена скала за контролни точки, които ще се отнемат на стъпки от 4, 6 или 8. За превишения с над 20 км/ч на магистрала или 40 км/ч в населено място се въвежда и временно отнемане на свидетелството за управление. Новите правила ще се прилагат с пълна сила и за чуждестранните автомобилисти, транзитиращи през страната.

Наред с по-строгите ограничения, проектозаконът предлага и някои гъвкави решения за облекчаване на трафика. При точно дефинирани условия може да бъде разрешено изпреварването отдясно на платна с повече от две ленти, а мотоциклетистите в заклещени колони ще имат право да ползват банкета при ограничена скорост. Запазва се и привлекателната отстъпка от 30% при доброволно заплащане на глобата в 5-дневен срок, а индексацията спрямо инфлацията ще се задейства само при скок на потребителските цени над 5%.

Всички тези изменения на този етап са под формата на проект. Обществените консултации са отворени до 13 септември 2026 г., след което транспортното ведомство в Рим ще внесе окончателния документ за гласуване.