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Глоба за всеки превишен километър в час в Италия

Глоба за всеки превишен километър в час в Италия

17 Август, 2026 10:58 1 308 14

  • превишаване на скоростта-
  • глоба-
  • италия

Италианското транспортно министерство готви мащабна реформа в пътния си кодекс

Глоба за всеки превишен километър в час в Италия - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новостите радикално променят начина, по който се санкционира бързото шофиране. Проектът предвижда редуциране на административните нарушения от досегашните 82 вида до едва 21, но голямата новина за водачите се крие в новия математически модел за изчисление на глобите. Санкциите вече няма да се определят на общи ценови стъпки, а ще се натрупват с такса за всеки отделен километър в час над позволения праг.

Според подготвяния регламент, магистралното превишение се очаква да се таксува с твърда ставка от 10 евро за всеки „излишен“ километър в час. В градски условия тарифата варира между 5 и 10 евро в зависимост от динамиката и потенциалната опасност. Простата сметка показва, че движение със 17 км/ч над лимита на аутобан теоретично ще струва на водача 170 евро. Финалната методология все още се прецизира от експертите, така че изчислените суми имат ориентировъчен характер. Подобна стриктна схема, таксуваща всеки километър поотделно, вече функционира с успех в Естония при цена от 7 евро на километър.

Финансовата санкция обаче е само едната страна на медала. Пакетът от промени предвижда сериозно затягане на мерките срещу системните нарушители чрез обновена скала за контролни точки, които ще се отнемат на стъпки от 4, 6 или 8. За превишения с над 20 км/ч на магистрала или 40 км/ч в населено място се въвежда и временно отнемане на свидетелството за управление. Новите правила ще се прилагат с пълна сила и за чуждестранните автомобилисти, транзитиращи през страната.

Наред с по-строгите ограничения, проектозаконът предлага и някои гъвкави решения за облекчаване на трафика. При точно дефинирани условия може да бъде разрешено изпреварването отдясно на платна с повече от две ленти, а мотоциклетистите в заклещени колони ще имат право да ползват банкета при ограничена скорост. Запазва се и привлекателната отстъпка от 30% при доброволно заплащане на глобата в 5-дневен срок, а индексацията спрямо инфлацията ще се задейства само при скок на потребителските цени над 5%.

Всички тези изменения на този етап са под формата на проект. Обществените консултации са отворени до 13 септември 2026 г., след което транспортното ведомство в Рим ще внесе окончателния документ за гласуване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко

    8 0 Отговор
    Аз карам с 200 и си плащам по две хилки крадени пари

    Коментиран от #6

    11:02 17.08.2026

  • 2 Пич

    15 3 Отговор
    Ами, ЕС се ръководи от тъпите Урсулианци!!!
    А тъпите Урсулианци нямат никаква визия за икономиката, освен да крадат и обират гражданите на ЕС!!!

    11:03 17.08.2026

  • 3 Дзак

    9 1 Отговор
    Километражите са разграфени през 5 км/час. Би трябвало това да бъде оспорено както от производители, така и от организации от водачи. Не всеки разполага с круиз контрол. Време е също СБА да започне да взима отношение по законовия произвол и да организира протести

    11:05 17.08.2026

  • 4 Факт

    11 1 Отговор
    Имат 4 ограничения - 50, 90, 110, 130.
    В България имаме - 30, 40, 50, 60, 80, 90, 120, 140?

    Коментиран от #7, #14

    11:09 17.08.2026

  • 5 Бих

    8 1 Отговор
    се изненадал този проект да мине в Италия. Кавото и да говорят и пишат, няма нишо обш с безопасност, а единстерно събиране на едни лесни пари. Самият факт, че за превишена скорсот на магистрла искат да цакат повече отколко в градска среда говори достатъчно, колко е малоумен. Както са писали по-горе, очеизвадно в мометна навсякъде управляващите са безидейни, и търят само най-лесния начин за пълнене на хазната.

    11:09 17.08.2026

  • 6 Антонио Ресио Матаморос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боко":

    алилуиа брате. :)

    11:10 17.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Пак не си разбрал❗
    И в България има ограничения
    -- за Магистрала,
    --за извън населено място и
    -- за в населени място❗

    11:14 17.08.2026

  • 8 КАТ аванта

    7 0 Отговор
    Колегите, ще превърнат вица "Гражданино водач наете ли с колко (лева) евро в час карате?" в реалност😉
    Първо по света, скоро и у нас!
    И не забравяйте дреме ни за вашата сигурност, приходите са важни!

    11:19 17.08.2026

  • 9 ?????

    1 1 Отговор
    А в лошата Русия превишаване на скоростта с до 20 км/ч не се санкционира.

    11:35 17.08.2026

  • 10 Как хубаво действали

    2 1 Отговор
    Такива закони в Естония... Ама Естония е 45х.кв.км. и дори да караш с 90км/ч ще я минеш за нула време, докато Италия е над 300х.кв.км. и ако трябва да се влачиш е много вероятно да заспиш зад волана. Да не говорим за нервите на шофьора.

    12:03 17.08.2026

  • 11 Общо взето

    1 0 Отговор
    Политиката на тормоз и ограбване на населението в ЕС продължава с траен възходящ тренд!

    12:05 17.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Скоростта с +20 на магистрала не е толкова опасно, колкото обратен завой или изпреварване през ДВОЙНА НЕПРЕКЪСНАТА линия ❗
    Но къде по-лесно е да заложиш капан и да чакаш❗

    12:10 17.08.2026

  • 13 На всеки километър

    0 0 Отговор
    В Италия по-добре да си сменят "т"-то с "б". По-европейско ще бъде някакси.

    12:21 17.08.2026

  • 14 Дфйлл

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Повече са вариантите!
    5 е за в бензиностанция.
    Има 70км. около Бургас към слънчака
    ...
    И 20 и пр..

    12:22 17.08.2026