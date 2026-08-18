Властите започнаха проверки за незаконно паркиране и къмпингуване на залива Вромос

След получен зрителски сигнал до NOVA за системно паркиране върху дюните в района на къмпинг „Тополите” на залива Вромос, Областната администрация в Бургас извърши спешна проверка на място. „В разгара на летния сезон в Областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка”, това коментира областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Проверката на място е извършена лично под ръководството на заместник-областния управител Алекси Анестиев заедно със служители на Районното управление на полицията в Созопол. „Имаше два автомобила неправилно паркирани, при което органите на полицията взеха отношение и осъществиха предупреждения, като водачите веднага ги изтеглиха от местата, забранени за паркиране”, обясни Анестиев. Той допълни, че проблемът съществува от години и институциите правят всичко възможно да бъде отстранен.

В началото на летния сезон са били поставени табели, указващи забраната за паркиране върху плажната ивица и пясъчните дюни, които са изключителна държавна собственост, но впоследствие обозначенията са изчезнали. Според заместник-областния управител органите на реда са били снизходителни към установените на място нарушители и просто са ги предупредили да напуснат територията.

Амбицията на политическото ръководство на областната администрация е за следващата година да се въведе доста по-сериозен ред в къмпингуването по Южното Черноморие, заяви от своя страна Дико Диков. За заснемане и картографиране на незаконно разположените обекти в района се използва и дрон. „Има допуснати нарушения, наистина още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат изчистени всички незаконно построени, дори и временни постройки”, категоричен бе областният управител.

Служителите на реда също са ангажирани с проблема, като полицейските инспектори правят почти ежедневни проверки и приканват нарушителите да напуснат нерегламентираните места. „Нашата цел не е да въведем рестриктивни мерки и да ограничим пребиваването на българското Черноморие, амбициите ни са да въведем законов ред и да се съобразяваме с нормативната база”, подчерта Диков. Според него къмпингуването трябва да се случва на регламентираните места, за да може почивката на всички туристи да бъде истински приятна.