Властите започнаха проверки за незаконно паркиране и къмпингуване на залива Вромос

След получен зрителски сигнал до NOVA за системно паркиране върху дюните в района на къмпинг „Тополите” на залива Вромос, Областната администрация в Бургас извърши спешна проверка на място. „В разгара на летния сезон в Областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка”, това коментира областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.
Проверката на място е извършена лично под ръководството на заместник-областния управител Алекси Анестиев заедно със служители на Районното управление на полицията в Созопол. „Имаше два автомобила неправилно паркирани, при което органите на полицията взеха отношение и осъществиха предупреждения, като водачите веднага ги изтеглиха от местата, забранени за паркиране”, обясни Анестиев. Той допълни, че проблемът съществува от години и институциите правят всичко възможно да бъде отстранен.
В началото на летния сезон са били поставени табели, указващи забраната за паркиране върху плажната ивица и пясъчните дюни, които са изключителна държавна собственост, но впоследствие обозначенията са изчезнали. Според заместник-областния управител органите на реда са били снизходителни към установените на място нарушители и просто са ги предупредили да напуснат територията.
Амбицията на политическото ръководство на областната администрация е за следващата година да се въведе доста по-сериозен ред в къмпингуването по Южното Черноморие, заяви от своя страна Дико Диков. За заснемане и картографиране на незаконно разположените обекти в района се използва и дрон. „Има допуснати нарушения, наистина още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат изчистени всички незаконно построени, дори и временни постройки”, категоричен бе областният управител.
Служителите на реда също са ангажирани с проблема, като полицейските инспектори правят почти ежедневни проверки и приканват нарушителите да напуснат нерегламентираните места. „Нашата цел не е да въведем рестриктивни мерки и да ограничим пребиваването на българското Черноморие, амбициите ни са да въведем законов ред и да се съобразяваме с нормативната база”, подчерта Диков. Според него къмпингуването трябва да се случва на регламентираните места, за да може почивката на всички туристи да бъде истински приятна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какъв
08:58 18.08.2026
2 Тик-Ток
08:59 18.08.2026
3 Демек
На хотелиерите и собственици на къмпинзи, такива хора направо им бъркат с боксова ръкавица отзад...
09:01 18.08.2026
4 Професора
09:02 18.08.2026
5 Явно
09:02 18.08.2026
6 Чума
09:06 18.08.2026
7 Всяка Анархия !
До Друга !
Анархия !
09:08 18.08.2026
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09:09 18.08.2026
9 Пич
09:09 18.08.2026
10 Луд Скайуокър
Какво става с "Баба Алино "? Някой знаели до къде стигнаха нещата ? Защо медии и политици спряха да обсъждат темата?
09:14 18.08.2026
11 много смешно . от една страна
09:19 18.08.2026
12 Пак
09:20 18.08.2026
13 Хо хо
09:23 18.08.2026
14 Кочо
09:25 18.08.2026
15 Демерджията
09:32 18.08.2026
16 Поредната мижава проверка
Вромос е нацвъкан с палатки и каравани, след края на сезона там е сметище.
Селяндурите си тръгват и си оставят торбите с боклуците на място.
Как па един журналист не отиде и да заснеме залива след края на сезона, да видят хората за каква цигания става дума?!
09:37 18.08.2026