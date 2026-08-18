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Властите започнаха проверки за незаконно паркиране и къмпингуване на залива Вромос

Властите започнаха проверки за незаконно паркиране и къмпингуване на залива Вромос

18 Август, 2026 08:52 772 16

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  • къмпингуване-
  • вромос

Областният управител на Бургас и неговият заместник обясниха какви действия се извършват срещу нарушителите върху дюните

Властите започнаха проверки за незаконно паркиране и къмпингуване на залива Вромос - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След получен зрителски сигнал до NOVA за системно паркиране върху дюните в района на къмпинг „Тополите” на залива Вромос, Областната администрация в Бургас извърши спешна проверка на място. „В разгара на летния сезон в Областна администрация Бургас постъпиха сигнали за незаконно настанили се каравани и автомобили и разпоредих извършването на спешна проверка”, това коментира областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Проверката на място е извършена лично под ръководството на заместник-областния управител Алекси Анестиев заедно със служители на Районното управление на полицията в Созопол. „Имаше два автомобила неправилно паркирани, при което органите на полицията взеха отношение и осъществиха предупреждения, като водачите веднага ги изтеглиха от местата, забранени за паркиране”, обясни Анестиев. Той допълни, че проблемът съществува от години и институциите правят всичко възможно да бъде отстранен.

В началото на летния сезон са били поставени табели, указващи забраната за паркиране върху плажната ивица и пясъчните дюни, които са изключителна държавна собственост, но впоследствие обозначенията са изчезнали. Според заместник-областния управител органите на реда са били снизходителни към установените на място нарушители и просто са ги предупредили да напуснат територията.

Амбицията на политическото ръководство на областната администрация е за следващата година да се въведе доста по-сериозен ред в къмпингуването по Южното Черноморие, заяви от своя страна Дико Диков. За заснемане и картографиране на незаконно разположените обекти в района се използва и дрон. „Има допуснати нарушения, наистина още от ранна есен ще вземем мерки, за да бъдат изчистени всички незаконно построени, дори и временни постройки”, категоричен бе областният управител.

Служителите на реда също са ангажирани с проблема, като полицейските инспектори правят почти ежедневни проверки и приканват нарушителите да напуснат нерегламентираните места. „Нашата цел не е да въведем рестриктивни мерки и да ограничим пребиваването на българското Черноморие, амбициите ни са да въведем законов ред и да се съобразяваме с нормативната база”, подчерта Диков. Според него къмпингуването трябва да се случва на регламентираните места, за да може почивката на всички туристи да бъде истински приятна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв

    5 0 Отговор
    къмпинг е тази кочина?!

    08:58 18.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Ами сложете там един танк със един див фатмак,и всеки който паркира неправилно и строи незаконни бараки ,просто ги минете с танка

    08:59 18.08.2026

  • 3 Демек

    5 2 Отговор
    Няма море без да си плащате.
    На хотелиерите и собственици на къмпинзи, такива хора направо им бъркат с боксова ръкавица отзад...

    09:01 18.08.2026

  • 4 Професора

    0 0 Отговор
    В Гърция щом успяват да се справят с всякакви нарушители вярваме че и областната администрация на Бургас може

    09:02 18.08.2026

  • 5 Явно

    5 2 Отговор
    къмпингарите са най-гголемия проблем на държавата. Незаконното строителство е налазило в цяла България. Некадърници с отпаднала необходимост.

    09:02 18.08.2026

  • 6 Чума

    3 1 Отговор
    Уу-ууу, всяка година областен тормоз! Да не можеш да отидеш с Опел Кадета между тополите и останеш там 2-3 седмици на диво съжителство! Как това място е останало извън апетитите на водната мафия!? Не доумявам! Миналата година плашеха хората, че от бизката мина Росен е с повишена радиация !? Но, Ганю е корав и упорит!

    09:06 18.08.2026

  • 7 Всяка Анархия !

    4 1 Отговор
    Води !

    До Друга !

    Анархия !

    09:08 18.08.2026

  • 8 Празни приказки

    2 0 Отговор
    Това там се случва от години, постепенно се появиха сума ти каравани и бунгала , някои от тях са в заградени площи с контролиран достъп съвсем близо до морето.......ако властите наистина са искали да решат проблема досега е можело да го направят. Просто от време на време получават по някой сигнал и се активизират за кратко, вдигат малко пушилка и си правят ПР за пред медиите, евентуално пишат глоби и това е. Там просто няма достатъчно място за паркиране и щеш не щеш трябва да си оставиш колата в близост до плажа. Това е така защото много от подходящите места където човек може да си остави колата са заградени с надписи Частен имот и Къмпинг ( незнайно доколко законно).

    09:09 18.08.2026

  • 9 Пич

    0 0 Отговор
    Ако не бъркам, там беше черния пясък, но мек като коприна! Ако бъркам, някой да ме поправи!

    09:09 18.08.2026

  • 10 Луд Скайуокър

    2 0 Отговор
    Властите са много активни когато среден нпо през сезона обикновения човече паркиране някъде безплатно а спу когато под носовете им се издигат незаконни строежи и целу кварталу които по някакъв неясен начин стават законни защото са на правилните хора "от нашите "!
    Какво става с "Баба Алино "? Някой знаели до къде стигнаха нещата ? Защо медии и политици спряха да обсъждат темата?

    09:14 18.08.2026

  • 11 много смешно . от една страна

    0 0 Отговор
    плажовете се напълват с чадъри , шезлонги , столове, маси , барбарони , навеси и шатри и се пускат за пари . няколко седят по празни . а няколко плажа се понапълват . това са доходите на бизнеса край морето . варна бургас и селата . десетки бази в същото време с бунгала, станции и хотели не се използват . пустеят . водят се запустели . къмпингуването е най много . дали е по ефтино . 30 евро не даваш за маса стол, навес, барбарон . ако е вип стига до 150 евро . затова и много чужденци къмпингуват . по изгодно . няма спасител , ама за какво им е .

    09:19 18.08.2026

  • 12 Пак

    2 1 Отговор
    някакви тъпни сътворили ! За два "неправилно паркирани автомобила" се замъкнали да смущават спокойствието , което вече някъде по черноморието го няма !

    09:20 18.08.2026

  • 13 Хо хо

    1 0 Отговор
    Ами да бегат да клечат на жълтите павета при НС, Президентството и Министерски съвет където Мун Чо е всевластен господар. Е, пожелахте си го и ви се случи!

    09:23 18.08.2026

  • 14 Кочо

    1 0 Отговор
    Никакъв проблем! От пътя за Созопол до самата вода можете да спрете навсякъде, стига да не затънете в пясъка! Затова, на правилното място, 30 метра от водата! Джипа с колесара, естествено плътно до вълните, за да разтовари и товари лодката! От Атия да Черноморец се разполагайте, където намерите за добре! Хората са задружни, никой няма да затъне и остане в дюната, както онзи русенец на Китен! Откъде да знае човека да спре на Вромос, където е точно за такива като него!? Тези от областта, Ямбол и Сливен са наясно!

    09:25 18.08.2026

  • 15 Демерджията

    0 0 Отговор
    Сърбят ме ръцете да нашокам канчетата на кухите дебили които ни избраха. Няма неискам, няма недей...

    09:32 18.08.2026

  • 16 Поредната мижава проверка

    1 0 Отговор
    и поредния дрон над Вромос и нещо не се случва.

    Вромос е нацвъкан с палатки и каравани, след края на сезона там е сметище.
    Селяндурите си тръгват и си оставят торбите с боклуците на място.

    Как па един журналист не отиде и да заснеме залива след края на сезона, да видят хората за каква цигания става дума?!

    09:37 18.08.2026

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