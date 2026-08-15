Google вече крие кога снимки или видеа са създадени с изкуствен интелект

Google официално премахва фабрично нанесения визуален знак от своите медийни файлове, генерирани от изкуствен интелект, като най-накрая предоставя на потребителите възможност да премахнат видимия воден знак, който разочароваше феновете на двигателя за генериране на изображения „Nano Banana“. Докато конкуренти като най-новите модели на ChatGPT излизат с напълно чист външен вид, видимото лого на Google досега действаше като естетически ограничител за творците, които желаеха безупречен краен резултат. Технологичният гигант сега въвежда нов превключвател в менюто с настройки, който позволява на потребителите да премахнат този видим знак в цифровите интерфейси на Gemini и Flow, като се очаква режимът с изкуствен интелект на Google Search да получи същото фабрично обновление в близко бъдеще.

Добрата новина за любителите на мултимедията е, че този „чист“ дизайн не се ограничава само до неподвижни изображения. Същата опция за премахване на воден знак ще бъде достъпна и за синтетични видеоматериали, създадени от системата Gemini Omni, както и за аудиозаписи, генерирани от изкуствен интелект чрез звуковия генератор Lyria. Единствената пречка пред това изживяване без лого се свежда до регионалните правила за одобрение; Google отбелязва, че видимите маркери ще останат трайно поставени на международните пазари, където местните разпоредби изискват по закон тяхното наличие.

Google ясно посочва, че макар видимият воден знак да може да бъде изтрит, невидимата технология SynthID и метаданните за произхода C2PA остават трайно вградени дълбоко в архитектурата на файла. Тези устойчиви телеметрични данни гарантират, че медийното съдържание запазва проследима документална следа, което означава, че потребителите все още могат да проверят всяко подозрително изображение или клип чрез диагностичния модул на Gemini, за да потвърдят дали съдържанието е било създадено от човек или е изкуствено съставено на производствената линия на изкуствения интелект на Google.