Huawei представя новата си гама в Европа на 2-ри септември

Huawei се подготвя за следващото си голямо глобално представяне, като е насрочила събитието за 2-ри септември в Мюнхен, Германия. Под авантюристичния слоган „Chase the wild“ тийзърът към основното изявление подсказва, че технологичният гигант се готви да представи нова серия издръжливи и ориентирани към висока производителност носими устройства, създадени както за любителите на природата, така и за активните потребители.

Презентацията в Мюнхен служи като идеална отправна точка за Watch GT 7 и неговия високотехнологичен брат GT 7 Pro, за да преминат от представянето си на вътрешния пазар в Китай към по-широката международна сцена.

Исторически погледнато, Huawei рядко представя само един водещ модел без няколко допълнителни продукта. Вече се засилват спекулациите, че ново поколение безжични аудиоустройства може да се появи на сцената редом със смарт часовниците, което ще превърне предстоящата пресконференция в Бавария в пълна демонстрация на най-новите хардуерни технологии на марката.