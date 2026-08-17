Новини
Технологии »
Huawei представя новата си гама в Европа на 2-ри септември

Huawei представя новата си гама в Европа на 2-ри септември

17 Август, 2026 17:39 653 1

  • huawei-
  • мюнхен-
  • събитие-
  • часовник

Събитието ще се проведе в Мюнхен

Huawei представя новата си гама в Европа на 2-ри септември - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei се подготвя за следващото си голямо глобално представяне, като е насрочила събитието за 2-ри септември в Мюнхен, Германия. Под авантюристичния слоган „Chase the wild“ тийзърът към основното изявление подсказва, че технологичният гигант се готви да представи нова серия издръжливи и ориентирани към висока производителност носими устройства, създадени както за любителите на природата, така и за активните потребители.

Презентацията в Мюнхен служи като идеална отправна точка за Watch GT 7 и неговия високотехнологичен брат GT 7 Pro, за да преминат от представянето си на вътрешния пазар в Китай към по-широката международна сцена.

Исторически погледнато, Huawei рядко представя само един водещ модел без няколко допълнителни продукта. Вече се засилват спекулациите, че ново поколение безжични аудиоустройства може да се появи на сцената редом със смарт часовниците, което ще превърне предстоящата пресконференция в Бавария в пълна демонстрация на най-новите хардуерни технологии на марката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.