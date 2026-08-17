Google подобрява функциите си против "ало измамници"

Google се готви да запълни потенциална пролука в сигурността, като разшири обхвата на своята система за откриване на измами, задвижвана от изкуствен интелект, и към изходящите повиквания. Подобно на системите за активна безопасност, които следят „мъртвите ъгли“, тази вградена в устройството функция понастоящем наблюдава входящите повиквания в реално време, като следи за тактики за оказване на силен натиск, спешни искания за пароли или емоционална манипулация, целящи да хванат неподозиращите потребители неподготвени. Въпреки това злонамерените лица бързо осъзнаха, че могат да заобиколят тези входни филтри, просто като подмамят жертвите да инициират сами разговора.

За да запушат тази уязвимост, софтуерните детективи наскоро откриха нов превключвател, скрит в бета кода на приложението „Phone by Google“. Означена с вътрешното инженерно име „enableSharpieOnOutgoingCalls“, функцията сигнализира, че телеметрията на Google, задвижвана от Gemini, скоро ще следи изходящите обаждания със същото ниво на контрол, както и входящия трафик. Чрез анализиране на речевите модели в реално време за класически предупредителни знаци, системата действа като вграден втори пилот, предупреждавайки потребителя, преди той да се впусне направо във финансов капан.

Макар Google все още да не е потвърдила официално точния график за внедряване на този пакет за безопасност при изходящите обаждания, наличието му в ранните тестове показва, че функцията е в напреднала фаза на разработка. Докато фабричната актуализация не бъде пусната в употреба за цялата гама от Pixel устройства, собствениците ще продължат да се възползват от пълно покритие при входящите комуникации. След пълното си внедряване тази двупосочна защита обещава да пресече завинаги измамните трикове, като ще предпазва потребителите както когато получават обаждане, така и когато натискат бутона, за да инициират такова.