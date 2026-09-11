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Кой чай може да помогне при главоболие и кога да внимаваме

Кой чай може да помогне при главоболие и кога да внимаваме

11 Септември, 2026 12:22 384 5

  • мента-
  • джинджифил-
  • лавандула-
  • чай-
  • главоболие

Мента, джинджифил и лавандула могат да имат успокояващ ефект, докато кофеинът при някои хора засилва симптомите

Кой чай може да помогне при главоболие и кога да внимаваме - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чаша топъл чай често е сред първите средства, към които посягаме при главоболие. Ефектът обаче може да бъде различен в зависимост от вида на напитката, причината за болката и индивидуалната чувствителност, пише health.com.

Диетологът Маша Дейвис посочва пред Health, че някои билкови чайове могат да бъдат подходящ избор при главоболие. Сред тях са ментата, джинджифилът и лавандулата, които съдържат вещества с успокояващи или противовъзпалителни свойства. Джинджифилът например се свързва и с облекчаване на гаденето – симптом, който често съпътства мигрената.

Кой чай може да помогне при главоболие и кога да внимаваме
Снимкa: Shutterstock

Не всеки чай обаче действа по един и същи начин. Черният чай, матча и оолонгът съдържат кофеин, който има сложна връзка с главоболието. В малки количества той може да помогне на някои хора и дори присъства в определени лекарства срещу главоболие. Прекомерната или твърде честата му употреба обаче може да предизвика или да влоши пристъпите при чувствителни хора. Главоболие може да се появи и при рязко спиране на редовния прием на кофеин.

Специалистите затова препоръчват да се следи индивидуалната реакция към различните напитки. Важно е и да се приема достатъчно вода, тъй като дехидратацията сама по себе си може да бъде причина за главоболие.

Чаят не трябва да се разглежда като лечение на чести или необичайно силни пристъпи. При внезапно и изключително силно главоболие или когато то е придружено от неврологични симптоми, висока температура, загуба на съзнание или други тревожни признаци, е необходима медицинска оценка.


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  • 2 Българин

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    Най-добре, чай от гродзде, дистилиран с анасон!
    Доказано в практиката! Приема се с лед, малко вода и шопска салата!

    12:25 11.09.2026

  • 3 Мюмюн

    0 0 Отговор
    Ц2Х5Охааа за всякакви болки, и вътрешни, и външни, къде за мазане, къде за пиене, къде за дишане. а и вяка вечер профилактично да не вземе да ви голи на следващия ден

    12:32 11.09.2026

  • 4 Ронда

    0 0 Отговор
    Значи от какво ни боли глава изобщо не е фактор. В случай на главоболие от ниско кръвно и мигрена, то едно и също и вземи лавандула с мента и джинджифил, а в случай на главоболие от нелицеприятна компания свари тиквено семе, потанцувай зумба докато се охлади и взимай по 1 чаена лъжичка на всеко полосин час докато си тръгнат гостите 🤭

    12:35 11.09.2026

  • 5 говоря сериозно

    0 0 Отговор
    чай от една специална билка но по-добре действа когато се пуши 100% доказано че помага срешу главоболие но после мвр може да ви вземат книжката понеже не е разрешено да се лекуваме а билки…

    12:50 11.09.2026