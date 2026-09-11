Кой чай може да помогне при главоболие и кога да внимаваме

Чаша топъл чай често е сред първите средства, към които посягаме при главоболие. Ефектът обаче може да бъде различен в зависимост от вида на напитката, причината за болката и индивидуалната чувствителност, пише health.com.

Диетологът Маша Дейвис посочва пред Health, че някои билкови чайове могат да бъдат подходящ избор при главоболие. Сред тях са ментата, джинджифилът и лавандулата, които съдържат вещества с успокояващи или противовъзпалителни свойства. Джинджифилът например се свързва и с облекчаване на гаденето – симптом, който често съпътства мигрената.

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Не всеки чай обаче действа по един и същи начин. Черният чай, матча и оолонгът съдържат кофеин, който има сложна връзка с главоболието. В малки количества той може да помогне на някои хора и дори присъства в определени лекарства срещу главоболие. Прекомерната или твърде честата му употреба обаче може да предизвика или да влоши пристъпите при чувствителни хора. Главоболие може да се появи и при рязко спиране на редовния прием на кофеин.

Специалистите затова препоръчват да се следи индивидуалната реакция към различните напитки. Важно е и да се приема достатъчно вода, тъй като дехидратацията сама по себе си може да бъде причина за главоболие.

Чаят не трябва да се разглежда като лечение на чести или необичайно силни пристъпи. При внезапно и изключително силно главоболие или когато то е придружено от неврологични симптоми, висока температура, загуба на съзнание или други тревожни признаци, е необходима медицинска оценка.