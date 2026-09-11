Тежка автобусна катастрофа в Швейцария: има загинали и ранени

Най-малко петима души загинаха, а 40 бяха ранени в катастрофа с туристически автобус в източната част на Швейцария, съобщиха местните власти, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Трима от пострадалите са в тежко състояние, седем са със средно тежки наранявания, а 30 са леко ранени.

Автобусът, превозващ туристическа група от Нидерландия, е излязъл от пътя и се е преобърнал вчера следобед в отдалечен алпийски район между населените места Зуш и Цернец в кантона Граубюнден. На мястото са били изпратени екипи на полицията и спешните служби. По данни на полицията в автобуса са пътували 45 възрастни.



Самоличността на петимата загинали, всички пълнолетни, все още не е установена официално. Публикувани кадри от мястото на произшествието показват автобуса, преобърнат на едната си страна край пътя, заобиколен от полицейски автомобили и екипи на спешните служби.



Представител на Нидерландската асоциация на туристическите компании, потвърди, че автобус на компанията е претърпял тежка катастрофа. Според предоставената от туроператора информация пътуващите са нидерландски граждани. Прокуратурата и полицията са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата, довели до катастрофата.