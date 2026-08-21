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Sony представя нов смартфон от семейството на Xperia

Sony представя нов смартфон от семейството на Xperia

21 Август, 2026 14:41 414 1

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Премиерата е насрочена за вторник

Sony представя нов смартфон от семейството на Xperia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Sony се готви да разшири гамата си от компактни смартфони следващата седмица, като е насрочила глобално дигитално представяне за вторник, 25 август. Предаването на живо, което ще се излъчи в YouTube от 11:00 ч. по японско стандартно време (4:00 ч. по Централноевропейско лятно време), се провежда почти месец по-рано от миналогодишния график за представяне.

Макар японският производител да не разкрива официалното наименование на модела, изтеклите от индустрията информации сочат, че събитието ще отбележи дебюта на Xperia 10 VIII (Mark 8), който ще донесе свеж облик и обновени външни линии в средния ценови сегмент на Sony. Що се отнася до техническите характеристики, ранните резултати от бенчмарк тестове сочат, че новият модел ще разчита на доказани хардуерни компоненти, вместо на пълна промяна на хардуерната платформа.

Предварителните диагностични тестове с Geekbench разкриват, че Mark 8 запазва процесора Snapdragon 6 Gen 3 на Qualcomm – същия процесор от средния клас, който задвижваше излизащия от производство Mark 7. Като избира да запази съществуващата архитектура на чипа, Sony изглежда се фокусира върху оптимизиране на ефективността на шасито, външния дизайн и цялостното усъвършенстване на устройството, вместо да преследва чисто увеличение на мощността за най-новия си модел за ежедневна употреба.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азззззззз

    2 0 Отговор
    За съжаление Сони пак изгубиха връзка с реалността. Скъпи телефони, които не са нещо особено и поне една крачка след останалите.

    15:08 21.08.2026