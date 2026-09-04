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Представиха издръжлив смартфон с отделяща се екшън камера

Представиха издръжлив смартфон с отделяща се екшън камера

4 Септември, 2026 21:03 431 0

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Устройството е част от серията Xever

Представиха издръжлив смартфон с отделяща се екшън камера - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

RugOne, марката за издръжливи устройства на Ulefone, представи на изложението IFA в Берлин най-новия си флагман, подходящ за преходи из природата: Xsnap 7 Pro. Като продължение на миналогодишното представяне на серията Xever 7, най-голямата атракция на новия модел е модулната, отделяема кубична камера, вградена директно в задната част на корпуса. Магнитният модул на камерата, тежащ 39 грама, записва с резолюция 2,7K при 30 кадъра в секунда и може да се откачи от основното шаси за до 40 минути самостоятелна работа, подкрепен от 64 GB вградена памет, съпътстващо безжично приложение и водоустойчивост до пет метра, без да се налага използването на външна защитна броня.

Представиха издръжлив смартфон с отделяща се екшън камера

Под модулната камера Xsnap 7 Pro крие издръжлив хардуер, проектиран за тежки условия на експлоатация. Захранването се осигурява от чипсет MediaTek Dimensity 8400, който задвижва 6,67-инчов дисплей с честота на опресняване 120 Hz и максимална яркост от 1 700 нита. Основната камера на корпуса включва 50-мегапикселов основен сензор с оптична стабилизация на изображението, както и 64-мегапикселова инфрачервена камера за нощно виждане, оборудвана със специални инфрачервени светодиоди за наблюдение при слаба осветеност. Цялото устройство притежава най-високата степен на защита IP69K за устойчивост на вода под високо налягане и прах, както и отговаря на стандартите за издръжливост MIL-STD-810H.

Представиха издръжлив смартфон с отделяща се екшън камера

Планиран да бъде пуснат за поръчки в Kickstarter на 7 септември с цена от 799 евро за ранни поръчки, RugOne Xsnap 7 Pro ще направи своя пълен търговски дебют в шоурумите по целия свят следващия месец със стандартна цена на дребно от 999 долара. Наличен в цветовете „Classic Black“ и „Sand Dune“, това устройство за всякакви терени съчетава изключително издръжлива конструкция с модулна гъвкавост при запис за екстремни приключения.


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