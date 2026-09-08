Huawei представи второ поколение на най-скъпия си смартфон

Huawei официално представи в Китай своя флагман от второ поколение в ултра-премиум сегмента с трикратно сгъване – Mate XT 2 Ultimate Design, като представи преработена конструкция със сгъване навътре и обновена архитектура с двойна панта. Отказвайки се от откритото сгъване навън на предишното поколение в полза на подсилен „G-образен“ механизъм с двойна връзка, многопанелната структура постига изключително тънък профил – с дебелина едва 3,5 мм, когато е напълно разгънат в конфигурацията си с 10,2-инчов 3K OLED дисплей, и 12,3 мм, когато е сгънат напълно. В предната част външната обвивка приютява 6,5-инчов Full-HD+ LTPO дисплей с максимална яркост от 6 500 нита, защитен с базалтово подсилено стъкло, докато цялата конструкция с тегло 299 грама притежава сертификат за устойчивост на прах и вода по стандарти IP58/IP59, за да издържа на суровите условия в реалния свят.

Под специално проектираните панели на шасито се намира новият флагмански чипсет на Huawei, разработен в компанията – Kirin 9050 Pro. Според производителя той осигурява над 42 процента скок в производителността, както и подобрена термична ефективност в сравнение с предшественика си. Усъвършенстваният чип работи заедно с разширен NPU и GPU, на които се изпълнява HarmonyOS 7. Една от най-важните характеристики на 10,2-инчовия вътрешен дисплей е първият в индустрията хардуерен дисплей за защита на личните данни „Smart Shield“ – подобен по концепция на технологията, използвана в Samsung Galaxy S26 Ultra – който ограничава ъглите на видимост с натискането на един бутон. Ергономията и биометричното проследяване са допълнително подобрени чрез сензорни контроли, монтирани по краищата, с вградени сензори за мониторинг на здравето чрез ЕКГ, както и страничен скенер за пръстови отпечатъци.

Оптичните характеристики се осигуряват от централно разположен модул с камери на задната страна, включващ основен 50-мегапикселов RYYB сензор с оптичен формат 1/1,28 инча и LOFIC технология, съчетан с 50-мегапикселов RYYB перископен телеобектив с 3,5-кратно оптично увеличение, 40-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив и сензор за калибриране на цветовете Red Maple от трето поколение. Захранването на устройството се осигурява от батерия с капацитет 5 600 mAh, поддържаща протоколите за зареждане SuperCharge с мощност 66 W при кабелно зареждане и 50 W при безжично зареждане. Предлаган в черно, лилаво и бяло, с до 16 GB RAM и 2 TB памет, Mate XT 2 Ultimate Design се предлага на стартова цена от 19 999 CNY (2 980 USD) в Китай, като цената достига до 29 999 CNY (4 470 USD) за версията с пълно оборудване и стилус M-Pen 3.