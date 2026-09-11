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BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

11 Септември, 2026 12:30 269 0

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Компанията от Бухлое се сбогува с един от най-емблематичните роудстъри

BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Емблематичната ера на кабриолета BMW Z4 може и да приключи официално в завода на Magna Steyr в Грац, но легендарният роудстър се завръща с драматичен финален бис благодарение на Bovensiepen Automobile. Създаден от семейната инженерна фирма в Бухлое, която продължава духа на традиционното майсторство на Alpina, новопредставеният Bovensiepen Spider вдъхва нов живот на отминалия спортен автомобил със строго ограничена серия от едва 99 ръчно изработени екземпляра.

BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

Проектиран в сътрудничество с легендарния автомобилен дизайнер Франк Стивънсън, Spider притежава мускулеста, но класически пропорционална осанка, характеризираща се с ниско разположен преден сплитер, аеродинамични отвори в калниците и специално изработен заден дифузьор, обрамчен от изработени по поръчка 20-цолови ковани джанти. Под дългия капак, 3,0-литров редови шестцилиндров двигател B58 с турбокомпресор преминава през цялостна механична ревизия, фокусирана изцяло върху обемната ефективност, инженерите са извлекли 435 конски сили

BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

Мощността се предава към задния мост чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия ZF, която ускорява роудстъра с тегло 1 585 килограма от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунди. Когато е оборудван с пълния пакет „Performance“, Spider достига максимална скорост от 300 км/ч. За да се гарантира, че шасито може да се справи с тази скорост, Bovensiepen е пренастроил амортисьорите при ниски скорости и е монтирал по-дълги пружини на задния мост за по-остра динамична обратна връзка.

BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

С официално отворени поръчки и планирани първи доставки към клиентите към края на първото тримесечие на 2027 година, Bovensiepen Spider се предлага на стартова цена от 115 500 евро в Германия.


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