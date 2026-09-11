BMW Z4 се завръща с помощта на бившите собственици на Alpina

Емблематичната ера на кабриолета BMW Z4 може и да приключи официално в завода на Magna Steyr в Грац, но легендарният роудстър се завръща с драматичен финален бис благодарение на Bovensiepen Automobile. Създаден от семейната инженерна фирма в Бухлое, която продължава духа на традиционното майсторство на Alpina, новопредставеният Bovensiepen Spider вдъхва нов живот на отминалия спортен автомобил със строго ограничена серия от едва 99 ръчно изработени екземпляра.

Проектиран в сътрудничество с легендарния автомобилен дизайнер Франк Стивънсън, Spider притежава мускулеста, но класически пропорционална осанка, характеризираща се с ниско разположен преден сплитер, аеродинамични отвори в калниците и специално изработен заден дифузьор, обрамчен от изработени по поръчка 20-цолови ковани джанти. Под дългия капак, 3,0-литров редови шестцилиндров двигател B58 с турбокомпресор преминава през цялостна механична ревизия, фокусирана изцяло върху обемната ефективност, инженерите са извлекли 435 конски сили

Мощността се предава към задния мост чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия ZF, която ускорява роудстъра с тегло 1 585 килограма от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунди. Когато е оборудван с пълния пакет „Performance“, Spider достига максимална скорост от 300 км/ч. За да се гарантира, че шасито може да се справи с тази скорост, Bovensiepen е пренастроил амортисьорите при ниски скорости и е монтирал по-дълги пружини на задния мост за по-остра динамична обратна връзка.

С официално отворени поръчки и планирани първи доставки към клиентите към края на първото тримесечие на 2027 година, Bovensiepen Spider се предлага на стартова цена от 115 500 евро в Германия.