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Агресия на пътя: Шофьор преследва водачка и я заплашва с убийство в Монтанско

Агресия на пътя: Шофьор преследва водачка и я заплашва с убийство в Монтанско

11 Септември, 2026 12:16 546 17

  • преследване-
  • шофьор-
  • жена-
  • монтанско

Установено е, че извършител е 26-годишен мъж

Агресия на пътя: Шофьор преследва водачка и я заплашва с убийство в Монтанско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор преследва водачка и я заплашва на пътя между село Септемврийци и Вълчедръм, съобщиха от полицията.

На 10 септември е подаден сигнал от жената, че докато шофира, е била преследвана. Водачът на втория автомобил неколкократно е препречвал пътя ѝ и я е принудил да спре.

След спирането мъжът слязъл, започнал да удря по стъклото на автомобила ѝ и е отправил закани за убийство.

Установено е, че извършител е 26-годишен мъж. По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    11 1 Отговор
    там само цигани 100% има

    12:18 11.09.2026

  • 2 достоен българин

    4 2 Отговор
    Става дори за Президент! Само му кажете името, да знаем за кого да гласуваме!

    12:18 11.09.2026

  • 3 Хой

    7 4 Отговор
    Трябва да е от електората на Радев

    Коментиран от #12, #13

    12:19 11.09.2026

  • 4 Как

    5 2 Отговор
    Пила, яла но не дала!

    12:19 11.09.2026

  • 5 Кина

    8 2 Отговор
    Нормално ежедневие. Нищо ново.! Нека припомня. , луд наркоман скочи от Аспаруховия мост във Варна..! Влак или тир скоро ще влезе в МОЛ . Мършляка боко тиквоча трябва да бъде разследван и съден за това което ОСТАВИ .!

    Коментиран от #6, #7, #17

    12:21 11.09.2026

  • 6 Бе кво съдене диреектно на

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Вужето и златото от зайчарника на пенсионерите несгани да са раздаде.. Пред СЯКА СГАНСКА махала по 5 танка на дежурство....

    Коментиран от #11

    12:26 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    а не е ли и напсува

    12:28 11.09.2026

  • 9 666

    6 0 Отговор
    Закона към такива индивиди трябва да е безпощаден.Точно за такива едно време имаше лагери и бой.Циганина само от бой разбира и му държи влага.

    12:29 11.09.2026

  • 10 14/88

    3 1 Отговор
    и аз тъй правя, но като спра ората вместо да ги плаша им казвам истината за чорапа, а те бягат

    12:30 11.09.2026

  • 11 Вълчо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бе кво съдене диреектно на":

    Няма ни танкове ни БТР-и.Всичко отиде подарък на Зеленски.

    12:34 11.09.2026

  • 12 пуси

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хой":

    Сигурно е от Комитета на Йотова.

    12:36 11.09.2026

  • 13 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хой":

    Точно от електората на Пеевски е!

    12:37 11.09.2026

  • 14 Селянията

    3 0 Отговор
    Няма край в 21 век вместо да се очовечаваме все повече озверяваме поредният селски лумпен го доказва лошото е че не е единственият пълно е с такива бавноразвиващи

    12:38 11.09.2026

  • 15 Чума

    1 0 Отговор
    Затова, любимия си го возя до мен, братята на задната седалка, съпруга в багажника, а децата и кучето да тичат отзад като авангард!

    12:38 11.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Калиопа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Не е луд,а имал към 35 бързи кредита.Ще скочи човека,как няма да скочи.Искал и 36 да тегли но го отрязали.Поради тази обективна причина отива на Аспарухов мост,прекръства се и скача.

    12:41 11.09.2026

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