Агресия на пътя: Шофьор преследва водачка и я заплашва с убийство в Монтанско

Шофьор преследва водачка и я заплашва на пътя между село Септемврийци и Вълчедръм, съобщиха от полицията.
На 10 септември е подаден сигнал от жената, че докато шофира, е била преследвана. Водачът на втория автомобил неколкократно е препречвал пътя ѝ и я е принудил да спре.
След спирането мъжът слязъл, започнал да удря по стъклото на автомобила ѝ и е отправил закани за убийство.
Установено е, че извършител е 26-годишен мъж. По случая се води разследване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един БЪЛГАРИН
12:18 11.09.2026
2 достоен българин
12:18 11.09.2026
3 Хой
Коментиран от #12, #13
12:19 11.09.2026
4 Как
12:19 11.09.2026
5 Кина
Коментиран от #6, #7, #17
12:21 11.09.2026
6 Бе кво съдене диреектно на
До коментар #5 от "Кина":Вужето и златото от зайчарника на пенсионерите несгани да са раздаде.. Пред СЯКА СГАНСКА махала по 5 танка на дежурство....
Коментиран от #11
12:26 11.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
12:28 11.09.2026
9 666
12:29 11.09.2026
10 14/88
12:30 11.09.2026
11 Вълчо
До коментар #6 от "Бе кво съдене диреектно на":Няма ни танкове ни БТР-и.Всичко отиде подарък на Зеленски.
12:34 11.09.2026
12 пуси
До коментар #3 от "Хой":Сигурно е от Комитета на Йотова.
12:36 11.09.2026
13 Ха ха ха
До коментар #3 от "Хой":Точно от електората на Пеевски е!
12:37 11.09.2026
14 Селянията
12:38 11.09.2026
15 Чума
12:38 11.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Калиопа
До коментар #5 от "Кина":Не е луд,а имал към 35 бързи кредита.Ще скочи човека,как няма да скочи.Искал и 36 да тегли но го отрязали.Поради тази обективна причина отива на Аспарухов мост,прекръства се и скача.
12:41 11.09.2026