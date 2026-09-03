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Xiaomi изпреварва Apple в най-важната битка за годината

Xiaomi изпреварва Apple в най-важната битка за годината

3 Септември, 2026 12:21 684 5

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Китайската компания показва своя широк сгъваем модел

Xiaomi изпреварва Apple в най-важната битка за годината - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На 7 септември Xiaomi организира мащабно представяне, като официално насрочи дебюта на своя изцяло нов сгъваем смартфон Xiaomi 18 Fold в Китай, като тактически изпревари с цели два дни очакваното представяне на iPhone Ultra от Apple. Оборудван с патентования от Xiaomi чипсет Xring O3, този първокласен модел от категорията „mid-fold“ бележи значителен стратегически завой спрямо предишната серия Mix Fold, като възприема по-широко съотношение на екрана, проектирано да предлага оптимална компактност за носене в джоба, наред с обширна вътрешна площ на дисплея.

Xiaomi изпреварва Apple в най-важната битка за годината

Облечен в цвят „Nishino Red“, външният дизайн на 18 Fold се отличава с плавно заоблени ъгли, ултратънки рамки на дисплея и изпъкнал хоризонтален модул на камерата с форма на хапче, в който е поместена оптична система с три обектива. Конструкцията е строго оптимизирана: външният панел разполага с 5,38-инчов дисплей на капака, който се разгъва чрез подсилен механизъм на пантата, за да разкрие 7,58-инчов основен панел. Вътрешните технически характеристики подсказват за сериозни резерви на производителност, като последните резултати от бенчмарк тестове потвърждават до 16 GB RAM, съчетана с новата операционна система Android 17 още при излизането от производствената линия.

Xiaomi изпреварва Apple в най-важната битка за годината

Под капака собственият чип Xring O3 заменя досегашните процесори на трети страни, за да установи стратегия за самостоятелно разработена „задвижваща система“, което съвпада с информациите за батерия с голям капацитет, подкрепена от хардуер за бързо зареждане. Като насрочи това представяне само 48 часа преди събитието на Apple, посветено на флагмана, Xiaomi се стреми да зададе темпото в сегмента на високопроизводителните сгъваеми устройства, демонстрирайки, че битката за мобилния хардуер от следващо поколение ще се води както на нивото на персонализираната архитектура на чиповете, така и на нивото на радикалния дизайн на корпуса.


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  • 1 грУЙО

    4 1 Отговор
    Нема кой да стигне Китай

    12:56 03.09.2026

  • 2 Пуснете Xiaomi в САЩ

    1 1 Отговор
    и приключвате с Iphone :)))

    13:27 03.09.2026

  • 3 веселин

    2 0 Отговор
    Това застрашава " Националната безопасност " на САЩ ще бъде забранено да се продава там тъй може да събира данни и да ги предава на военните и на Комунистическата партия на Китай . Щом е Китайско е Заплаха за сигурността на Америка не може да са по напред ...

    13:35 03.09.2026

  • 4 Васил

    0 0 Отговор
    Ма на кой са нужни тези лопати а и Hyper OS е едно голямо недоразумение пълно с реклами и доста изпилва ресурсите на телефона даже и да имате 16 gb ram памет.

    13:48 03.09.2026

  • 5 Оригами

    0 0 Отговор
    Китайските са много по сгъваеми от ябълковите пайове.

    13:50 03.09.2026